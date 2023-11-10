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藍委：要陸配棄陸籍 形同一邊一國

記者屈彥辰、廖士鋒、程遠述╱台北10日電
國民黨立委王鴻薇。(本報資料照片)
國民黨立委王鴻薇。(本報資料照片)

民眾黨擬將陸配徐春鶯納入全國不分區立委名單，引發國籍、戶籍討論。徐春鶯認為，兩岸非屬國與國關係，沒有放棄國籍問題，但陸委會卻引述「國籍法」強調國民任公職應放棄他國國籍。陸委會的說法挨批「偷渡兩國論」，陸委會副主委詹志宏昨說「不用無限上綱做不必要的推想」，但又說沒積極必要修法處理大陸民眾的國籍問題，留下許多問號。

內政部長林右昌昨天也加入「戰局」。他表示，戶籍、國籍是兩碼事，人民在意的是享受自由民主社會制度，能否忠於這個國家、完美實行人民託付的權力「自己要說清楚講明白」。他還反問徐春鶯現在站的是什麼地方？這地方就是中華民國，放棄國籍部分要按相關法律規定。

國民黨立委王鴻薇聲昨聲援徐春鶯，強調陸配若須放棄大陸籍才能參選，形同一邊一國，並將中國大陸視為外國，陸委會也應該自己提案刪除預算，因為不需要陸委會，大陸人士全讓外交部管。

王鴻薇指出，兩岸人民關係條例明確規定，兩岸人民事務非外國事務，民進黨政府不顧法規，全力擁護民進黨總統參選人賴清德，只因賴清德一句抗中的話，政府就動起來，無視憲法及相關法律，這是真正的悲哀。

王鴻薇認為，可檢視徐春鶯過去的經歷，但不應無限上綱擴張解釋為所有陸配皆須放棄大陸籍才能參政，否則就違憲並違反兩岸人民關係條例，「陸委會不正是主管兩岸人民關係的機關」？

詹志宏昨在陸委會例行記者上仍堅持該會依國籍法對參選資格的論述，還建議徐春鶯看一看中國大陸法律，「如何的條件下可申請撤銷國籍，法律有規定很詳細」。他還舉賴佩霞為例，「她做了一個很好的典範，依照法律她必須要這樣子做才能夠符合參選資格」。

記者詢問陸委會如何看待大陸「國籍」？大陸地區人民是否是中華民國人民？是否打算修訂兩岸人民關係條例？若衍生違憲爭議怎麼辦？詹志宏僅說，違不違憲有國家制度來詮釋。他強調，陸委會處理的是兩岸人民的彼此間往來過程中的身分是什麼樣，「我們陸委會也好，兩岸條例也好，並沒有處理到國籍問題。」被問到是否要修法？他說「目前並沒有積極必要」。

至於前南投縣議員、陸配史雪燕競選並擔任公職案例，詹志宏未正面回應。

中華民國 賴清德 民進黨

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