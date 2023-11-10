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新聞評論／賴清德喊陸生納保 沖淡歧視陸配爭議？

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民進黨主席賴清德在民進黨棉常會表示，人權無國界，應研議中生比照外籍生納健保。(本報資料照片)
民進黨主席賴清德在民進黨棉常會表示，人權無國界，應研議中生比照外籍生納健保。(本報資料照片)

民進黨主席賴清德8日在中常會上表示，健保牽涉的是健康人權，人權沒有國界，希望行政院研議將中生比照外籍生納入健保。賴清德承認陸生也有人權，值得肯定；但要選總統才想到人權這回事，而陸生的健康人權更要等到蔡政府下台後才可能獲得保障，實在諷刺。

馬政府開放陸生來台，民進黨強烈杯葛不成，但成功阻止了陸生納入健保。蔡英文總統上台後一度有意讓陸生納保，也因黨內反對而擱置。蔡政府執政七年半，其間賴清德也當過行政院長，從未再考量將陸生納保。如今賴清德突然想起陸生也有人權，這到底是在嘲弄人權，或在打臉蔡政府？

陸生來台12年，現在突然被賴清德恩賜人權，除因為民進黨沒選舉時就自顧自拿滿吃飽睡好，有選舉才想到該做點什麼事之外，恐怕還與最近民眾黨欲將陸配徐春鶯納入不分區立委名單，賴清德卻有嚴重歧視陸配參政權的違憲違法言論有關。賴清德是拿陸生的健康人權，來沖淡他對陸配歧視的道德爭議。

衛福部長薛瑞元說，陸生比照外籍生納保，已有初步規畫，無需修法，不排除最快2024學年上路。也就是說，陸生最快明年8月納保，屆時蔡政府已經下台，其間存在著政權與人事更迭等變數。但既然不必修法，那還拖什麼呢？難道又是先開支票，賺到保障人權與促進兩岸交流美名，其他選後再說？

綠營長期反對陸生納保的主要理由之一，是反對陸生占用健保資源。事實上，外籍生和陸生都因正值年輕力壯，和台灣青年一樣，使用健保資源較少；薛瑞元也坦承外籍生的健保費其實是收入大於支出，陸生當然也不例外。換言之，陸生納保，台灣健保還有賺。

賴清德雖然說人權沒有國界，但民進黨的人權字典裡其實充滿著歧視和不平等的差序格局。陸配權利比不上其他外配，陸生的人權保障也比不上其他外籍生。反對陸生納保，就只是仇中、歧視、製造陸生來台障礙，以及陸生有事冷漠旁觀而已。

至於賴清德不是以副總統身分發言，而是以民進黨主席身分在中常會上裁示，希望行政院研議陸生納健保，涉及到黨政不分，甚至把行政院當競選辦公室等體制問題，那早就是民進黨政府另一個見怪不怪的新常態了。

賴清德 健保 民進黨

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