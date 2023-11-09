馮世寬打臉賴清德？「義務役該上戰場當然得上」

國軍退除役官兵輔導委員會主任委員馮世寬。(記者曾原信／攝影)

民進黨總統參選人賴清德 日前表示，義務役恢復為一年，但不用上戰場；退輔會主委馮世寬昨天受訪表示，既然是服兵役，該上戰場時當然得上。

立法院外交國防委員會昨審查退輔會明年度預算 ，馮世寬被問到對賴清德說法的看法，他先表示，「我在這個時間點，對這些事最好不要批評」，媒體追問，義務役需要上戰場嗎？馮世寬說，「去問那些反對的人，不要問我，我是軍人」，憲法規定國民有服兵役義務，服了兵役後，遇到該上戰場當然就要上戰場。

國民黨總統參選人侯友宜 昨天表示，他的兩岸政策就是對話、嚇阻、降低風險，尤其避戰不引戰，但賴清德只想到喝珍珠奶茶，兩岸政策完全沒有主張、說不清楚，賴清德支持台獨、務實台獨就是引戰，把兩岸的事情當兒戲看。

針對海軍規畫在雲林等地部署飛彈基地，侯友宜也質疑，政府有沒有跟人民溝通？有沒有讓人民預作準備？台灣更嚴重、脆弱的問題是能源，一但遭封鎖就會被癱瘓，到底國防部、政府的政策在哪裡？天然氣備載容量只有兩周不到，海島型國家被封鎖後，能源就會被斷掉，這是國安危機，賴清德的能源政策應該要講清楚，但賴卻是一下要核電，一下不要核電。