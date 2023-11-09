後勤補給恐陷困境 經濟學人：中侵台代價遠超諾曼第

解放軍若攻台vs.諾曼第大登陸 製表／國際中心

英國「經濟學人」報導，中國軍方研究顯示，登陸台灣需要動用的船隻、車輛與物資補給，將遠超過1944年盟軍諾曼第登陸的運輸及物資規模，入侵台灣將使中國陷入後勤補給困境；對此，有台灣學者認為，北京 會利用長程飛彈等方式，優先以截斷台方能源供應為目標，不管戰爭結果如何，台灣社會必定承受慘重損失。

「經濟學人」指出，解放軍 一份研究估計進犯台灣必須動員3000列軍事列車、100萬車輛、2100架軍機與8000多艘船艦來運輸軍隊、裝備與物資。另一項研究推測，登陸台灣需要超過3000萬噸物資，規模遠比1944年6月美國和其盟邦用於諾曼第登陸的船隻、車輛與物資來得多。

前參謀總長李喜明說：「這是他們的軟肋。如果台灣不投降，共軍 一旦登陸，仍必須打一段時間，或許一周、兩周。屆時後勤補給在哪裡？後勤的支援需要跨越海峽，但我們不必，我們在自己的院子內作戰。」

「經濟學人」說，1949年古寧頭戰役中，共軍9000餘人渡海進攻，在沒有彈藥補給、沒有糧食的情況下，大部分陣亡，一部分被俘，作戰宣告失敗。近75個年頭過去，中國軍力已不可同日而語，但若真有意發動台海戰爭，兩棲登陸作戰的後勤考驗仍令人生畏，足以讓中國國家主席習近平猶豫不決。

中國軍方機關報「解放軍報」今年2月指出，隨著作戰行動節奏加快，向前線運送彈藥和其他物資變得益發困難。未來戰線勢將拉大、作戰部隊將分布於更廣泛地區，使後勤作業更加複雜，中國現有的後勤運輸能力尚不足以應付現代戰爭。

研究解放軍後勤議題的美國與台灣專家認為，解放軍的弱點包括重裝備運輸工具不足，過度依賴容易成為攻擊目標的公路和鐵路，以及分配至作戰部隊的後勤人員較少等。

台灣淡江大學國際事務與戰略研究所副教授李大中認為，解放軍若對台灣實施傳統登陸，的確難度極大，犧牲也必然慘重；但也正因如此，北京會利用長程飛彈等方式，優先以截斷台方能源供應為目標，以最低成本達成迫談。