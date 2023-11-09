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美軍前官員：台海若出事 美部署需時間

記者洪哲政／台北9日電
「2023台北安全對話」論壇，美國陸軍前代理部長惠特利（前排右三起）、蔡英文總統與亞洲協會中國分析中心執行主任季北慈等人合影。(記者曾學仁／攝影)
「2023台北安全對話」論壇，美國陸軍前代理部長惠特利（前排右三起）、蔡英文總統與亞洲協會中國分析中心執行主任季北慈等人合影。(記者曾學仁／攝影)

「2023台北安全對話」昨登場，蔡總統在會中表示，台灣人民有決心守護得之不易的自由民主，首要任務就是強化自我防衛能力和社會的韌性；與會的美國陸軍前代理部長惠特利（John Whitley）說，美國已與台灣共同研討防衛計畫、訓練及軍事投資，但台海若發生危機，美軍的部署需要時間，美國民眾的支持也十分重要。

蔡總統向與會國際學者及駐台使節表示，台灣人民了解，無論對自己、鄰國或合作夥伴而言，保衛國家都至關重要，過去一年，台灣恢復一年期義務兵役，加強義務兵的實戰化訓練，調整部隊結構，確保國軍能夠因應現代戰爭的挑戰，國防預算連續八年持續增加，明年將較今年成長7.7％，約占GDP2.5%，今年9月潛艦國造第一艘原型艦下水，證明保衛國家堅定不移的決心。

惠特利表示，台海若發生危機，美軍的部署需要時間，美國民眾的支持也十分重要。美國國防部除了積極建立反制中國的反介入和區域拒止的能力與計畫，也與台灣共同研討防衛計畫、訓練及軍事投資。然而他也說，若要加強美國與盟友長期援台的承諾，台灣抗敵意志至為關鍵，這也是烏克蘭仍然可持續抵抗俄軍侵略，阿富汗快速崩解的主因。

英國皇家聯合三軍國防研究所沃特林（Jack Watling）表示，台灣應強化海洋拒止，發展智慧水雷、水下載具、電戰等能力；亦應檢視台灣的複雜地形對防衛作戰的幫助，因這取決於對手的感測能力與台灣的中程防空體系。

美國前副國安顧問博明（Matt Pottinger）指出，台灣最迫切的是建立起軍事嚇阻能力以應對中國大陸的威脅，而要具備此戰略能力，則須與區域內民主國家合作，以集體力量削弱中共領導人習近平對發動戰爭的自信，降低中國武力併吞台灣的意圖。

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