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BBC稱美國首度用納稅人錢軍援 藍委：台灣是下個烏克蘭

記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委賴士葆（圖）。(記者余承翰／攝影)
國民黨立委賴士葆（圖）。(記者余承翰／攝影)

英國BBC報導稱，美國首次以納稅人的錢軍援台灣。國民黨立委賴士葆今天表示，美國認為台灣是下一個烏克蘭，民進黨總統參選人賴清德稱他當選總統，兩岸發生戰爭機率最低，客觀環境非如此。

賴士葆說，BBC最新報導指出美國正悄悄武裝台灣，談到美國首次以納稅人的錢8000萬美元軍事融資台灣，以強化台灣的自衛能力。雖然不是鉅額數字，但背後有特別的意義，因為向一個沒有官方承認的地區運送武器，為了武裝台灣，美國出面協助台灣更新裝備及訓練，包括陸軍地面部隊，就是不排除一旦戰爭發生，在城鎮與巷弄之間與敵人對打。白宮就表示要將烏克蘭、以色列和台灣的軍援以包裹法案交國會審理，烏克蘭和以色列是目前烽火連天、戰雲密布的國家，儘管蔡政府不承認台灣是下一個烏克蘭，但是美國是這樣認為的。

賴士葆表示，英國經濟學人曾經稱台灣為地球最危險地區，國防部長在立法院備詢承認正與美方洽談，美軍在東亞地區的儲備彈藥，是否改存放到台灣，台灣儼然將成為美國東亞的軍事火藥庫，這些跡象顯示華府正在積極推動台灣重整軍備。台灣是在美國的壓力之下，將義務役男的役期從四個月延長為一年。白宮前國安顧問歐布萊恩訪台宣傳台灣應該讓數百萬人學會使用AK47步槍，預備好在各個角落大樓殺敵保衛國家，全民皆兵可增加中共攻台的困難度，國防部向美國採購的火山佈雷系統有7套已經抵台。

賴士葆指出，賴清德說他當選總統則兩岸發生戰爭機率最低，惟目前客觀環境看起來並非如此。賴清德指控國民黨用戰爭恐嚇國人，這真的是大誤，國民黨豈有本事可以指揮美國對台政策，更不可能影響經濟學人稱台灣全世界最危險，或是讓BBC寫出美國正在武裝台灣面對戰爭的報導。

烏克蘭 賴清德 國民黨

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