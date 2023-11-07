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賴清德控徐春鶯是共產黨員 柯文哲：趙天麟親中舔共

記者徐如宜、吳慧芬／高雄7日電
柯文哲在高雄大學演講。(記者吳慧芬／攝影)
柯文哲在高雄大學演講。(記者吳慧芬／攝影)

民眾黨傳出將陸配徐春鶯列入不分區立委名單，遭副總統賴清德指控為「共產黨員」，對此，昨晚在高雄大學演講的民眾黨總統參選人柯文哲回嗆，她又沒有加入共產黨，賴清德要不要出來道歉？「你們那個趙天麟親中又舔共」，還兼國家外交委員會召集人，這個國家破洞有多大？國安會秘書長要不要出來查？

柯文哲應高雄大學、高師大與中山大學學生會邀請，在高雄大學演講並接受學生提問，有中山大學學生單刀直入，問柯文哲不分區立委名單有徐春鶯，是否是把政治高標當成選票工具？

柯文哲表示，台灣本來就是個移民社會，從原住民開始到後來西班牙人、荷蘭人、外省人等，現又有新住民，台灣有7%小孩母親是外配，「你們要不要尊重人家？像徐春鶯還被賴清德在公開場合說她是共產黨。」

柯文哲接著激動地說，「賴清德要不要出來道歉？徐春鶯又沒有加入共產黨，你們副總統說人家是共產黨，還說什麼陸配，以後在立法院會看到國家機密，徐春鶯將來會不會出賣國家，還不知道，你們那個趙天麟親中又舔共，還兼國家外交委員會召集人。」

柯文哲再說，「要不要看他（趙天麟）的資料，他是認識那個女生才去外交國防委員會，我跟你講，這個國家破洞有多大，還不知道，國安會秘書長有沒有出來查，講那個未來（徐春鶯）會不會犯罪還不知道，很明顯有問題的（趙天麟）你要不要查？人家問說進入司法程序不便評論，已進入司法程序不便評論，這個連進入司法程序都沒有，你憑什麼評論？」

柯文哲在高雄大學演講。(記者吳慧芬／攝影)
柯文哲在高雄大學演講。(記者吳慧芬／攝影)

柯文哲 共產黨 賴清德

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