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金山國際旅遊復甦回到疫前水平 獨缺中國客

黑白集／選後才開放陸團 蔡政府雙欺罔

黑白集

歷經三年多禁令，交通部終於宣布明年3月起開放組團赴陸旅遊，同時也會限量開放陸客團來台。此一決定，一如當初禁令，都充滿濃濃政治味。蔡政府的決策，永遠以自身利益為先，而非著眼人民需求。

兩岸旅遊互拋禁令，遠因是蔡政府上台後關係急凍；近因則是新冠疫情，蔡政府以防疫為由禁止民眾組團赴陸。但疫情早已解禁，政府卻遲不開放，堅持以「對等開放」為前提。這就是拿人民需求和業者權益當籌碼，形同殘民以逞。

最近發生民眾赴新疆旅遊發生1死3傷車禍，禁令導致民眾赴陸旅遊權益無法保障，再引發非議。尤其，逾6000名觀光業者日前席開600桌，高調挺侯友宜，這才是蔡政府讓步主因。主要算計，仍在選票。

歷經兩岸關係急凍和疫情，旅行業者苦不堪言，這回敢「逆鱗」反綠，也是走投無路。但交通部讓步，卻把時間拖到明年3月，讓業者漏掉跨年和春節商機，仍顯為德不卒。更別說，所謂「同步接待大陸團」，也許淪為「嘴巴接待」。

事實上，開放赴陸旅遊時間選在大選之後，屆時若仍然由民進黨執政，政策是否又會縮水甚至走回頭路，殊難逆料。若民進黨敗選，政黨再輪替，兩岸旅遊屆時必可順勢開放；蔡政府此時畫大餅，更顯欺罔。如要釋出利多，當下就可開放，何需等到明年？

疫情 民進黨 觀光

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