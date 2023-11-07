我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

丕優調查：富裕國家人民 對美國的好感度高於中國

金山國際旅遊復甦回到疫前水平 獨缺中國客

兩岸擴航點 台交長：13包機點可變直航 旅行業：狀況外

台灣新聞組╱台北7日電
交通部長王國材表示，若兩岸包機點運量穩定，即可變定期航班航點。圖為山東航空公司班機自桃機起飛。(記者黃仲明／攝影)
交通部長王國材表示，若兩岸包機點運量穩定，即可變定期航班航點。圖為山東航空公司班機自桃機起飛。(記者黃仲明／攝影)

交通部宣布明年3月前解除台灣旅遊團客赴陸禁令，但目前兩岸航線尚未全面恢復，交通部長王國材昨拋出擴大兩岸航點議題，指現行兩岸13個包機航點可以發展成定期航班。旅行業者則吐槽，現在13個包機航點只限連假及醫療，規定沒放寬的情況下，如何培養旅遊市場？交通部顯然沒搞清楚狀況。

本報系聯合報報導，新冠疫情前，兩岸航線共61個航點，包括大陸51個、台灣10個；疫情爆發後，兩岸僅保留北京、成都、廈門和上海浦東、虹橋共5航點。直到今年3月10日起，陸委會恢復南京、武漢等10個定期航點，另還開放瀋陽、無錫等13個包機航點，卻仍未收到業者提出飛航申請。

交通部日前宣布，明年3月1日起禁團令正式解除，王國材昨加碼說，今年開放10個定期航點、13個包機點，若包機點運量穩定，即可變定期航班航點；即便不在目前定期航點及包機點，亦可納入討論，不排除可包機或轉定期航班。

天津台協會長陳正文指出，天津目前僅為包機航點，期盼開放時間「愈早愈好」，且明年將迎來首個沒有防控要求的春節，大家的返台意願很高；昆明台協副會長蘇允愷表示，台商們都盼望今年12月前就聽到兩岸直航進一步恢復的訊息，才能返鄉投票、過年。

台北中國時報報導，「交通部急著說開放，根本亂了手腳！」中華兩岸旅行協會理事長許晉睿指出，現行13個包機航點有條但書，是只能在清明節、端午節、中秋節等節慶假日申請，還有緊急醫療、人道考量等，平常日根本不能飛，這條規定沒有改掉，旅行社如何與航空公司合作包機？不解部長為何拋出這議題。

另據統計，兩岸航班9月載客量僅六成左右，目前多為商務客，且以一線城市為主，輕易拓點對航空公司而言，風險很大，必須視市場需求及運能狀況規畫新增航線及航班。

旅行業者則認為，疫情前台灣往大陸有51個航點、每周890航班，現在只有15個航點、每周282航班，恢復率僅32％，航點和運能都不足的背景下，難以培養具規模的市場。

疫情 航線 端午節

上一則

體檢蔡政府國家隊 業界：疫苗、快篩虛有其名

下一則

新聞評論／多準備四年 賴清德滿腦子仍只有抗中牌

延伸閱讀

台赴陸團客遊明年3月解禁 業者：開放時機還是太慢

台赴陸團客遊明年3月解禁 業者：開放時機還是太慢
被指與女子進出同房影片流傳 鄭文燦：影像久遠、經剪接

被指與女子進出同房影片流傳 鄭文燦：影像久遠、經剪接
台交通部長坦言：陸客團今年不會來 要看明年

台交通部長坦言：陸客團今年不會來 要看明年
新聞眼／兩岸政治角力 旅遊業者等到心死

新聞眼／兩岸政治角力 旅遊業者等到心死

熱門新聞

斯洛伐克知名網紅保林尼。（取材自Instagram@patrikpaulinyi）

走訪「台灣十大景點」 斯洛伐克網紅深夜遇北捷停駛 台人1舉動超暖心

2023-11-03 18:15
購物專家鄧少菲透過醫美讓自己恢復年輕的少女模樣。圖／陽光燦亮整型醫美集團提供

大嬸變美魔女…台購物專家「撞臉趙露思」23歲小鮮肉追求

2023-11-02 13:50
陳姓男子去年和交友軟體「探探」認識新北市國中少女，去年1月間共赴雲雨，詎料數小時後感情生變起糾紛，陳男竟將他與少女的愛情動作片在網路出售，桃園地院審結，將他依對於未滿14歲女子性交罪，又犯散布少年為性交行為電子訊號罪，分別判處1年6月，應執行徒刑2年。緩刑5年期間交付保護管束，上4場法治教育課。記者陳恩惠／攝影

帶少女開房…剛嚐完禁果就翻臉 他將愛情動作片售出

2023-10-31 19:50
桃園市龍潭驚傳命案，一名年約40歲蔡姓男子把玩炫耀改造手槍時不慎走火，害自己爆頭，送醫搶救不治。(記者陳俊智／翻攝)

以為手槍故障 台男將槍口抵頭 慘自爆喪命

2023-11-02 09:45
徐春鶯傳可能納入台灣民眾黨不分區名單，引發爭議。圖為她今年6月曾赴大陸與「民革上海市委員會」座談、交流。(取材自民革上海市委官微)

說陸配雙重國籍 專家：常識白痴，兩岸只有戶籍沒有國籍

2023-11-03 02:29
哈瑪斯本月7日對以色列發動無預警奇襲，圖為哈瑪斯武裝部隊擄獲了一輛以色列坦克。美聯社

中國向哈瑪斯取經攻台？專家認為無法運用在台海戰場

2023-10-30 16:14

超人氣

更多 >
退休換小房？新家有這五特點生活更方便

退休換小房？新家有這五特點生活更方便
史上首次太空戰鬥 以色列在大氣層外擊落敵方飛彈

史上首次太空戰鬥 以色列在大氣層外擊落敵方飛彈
便宜快餐沒了？麥當勞這幾樣要16元 他驚呼太瘋狂

便宜快餐沒了？麥當勞這幾樣要16元 他驚呼太瘋狂
好市多有機熟蛋用來方便 但為何能保存兩個月？

好市多有機熟蛋用來方便 但為何能保存兩個月？
BBC：美40年來首度動用納稅人錢 悄然助台全面武裝

BBC：美40年來首度動用納稅人錢 悄然助台全面武裝