兩岸擴航點 台交長：13包機點可變直航 旅行業：狀況外

交通部長王國材表示，若兩岸包機點運量穩定，即可變定期航班航點。圖為山東航空公司班機自桃機起飛。(記者黃仲明／攝影)

交通部宣布明年3月前解除台灣旅遊團客赴陸禁令，但目前兩岸航線 尚未全面恢復，交通部長王國材昨拋出擴大兩岸航點議題，指現行兩岸13個包機航點可以發展成定期航班。旅行業者則吐槽，現在13個包機航點只限連假及醫療，規定沒放寬的情況下，如何培養旅遊市場？交通部顯然沒搞清楚狀況。

本報系聯合報報導，新冠疫情 前，兩岸航線共61個航點，包括大陸51個、台灣10個；疫情爆發後，兩岸僅保留北京、成都、廈門和上海浦東、虹橋共5航點。直到今年3月10日起，陸委會恢復南京、武漢等10個定期航點，另還開放瀋陽、無錫等13個包機航點，卻仍未收到業者提出飛航申請。

交通部日前宣布，明年3月1日起禁團令正式解除，王國材昨加碼說，今年開放10個定期航點、13個包機點，若包機點運量穩定，即可變定期航班航點；即便不在目前定期航點及包機點，亦可納入討論，不排除可包機或轉定期航班。

天津台協會長陳正文指出，天津目前僅為包機航點，期盼開放時間「愈早愈好」，且明年將迎來首個沒有防控要求的春節，大家的返台意願很高；昆明台協副會長蘇允愷表示，台商們都盼望今年12月前就聽到兩岸直航進一步恢復的訊息，才能返鄉投票、過年。

台北中國時報報導，「交通部急著說開放，根本亂了手腳！」中華兩岸旅行協會理事長許晉睿指出，現行13個包機航點有條但書，是只能在清明節、端午節 、中秋節等節慶假日申請，還有緊急醫療、人道考量等，平常日根本不能飛，這條規定沒有改掉，旅行社如何與航空公司合作包機？不解部長為何拋出這議題。

另據統計，兩岸航班9月載客量僅六成左右，目前多為商務客，且以一線城市為主，輕易拓點對航空公司而言，風險很大，必須視市場需求及運能狀況規畫新增航線及航班。

旅行業者則認為，疫情前台灣往大陸有51個航點、每周890航班，現在只有15個航點、每周282航班，恢復率僅32％，航點和運能都不足的背景下，難以培養具規模的市場。