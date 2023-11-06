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兩岸不能同婚綠挨批雙標 同志問：異性就沒疑慮嗎？

台灣新聞組／台北6日電
台灣伴侶權益推動聯盟成員，10月底參與同志遊行，她在遊行中高舉「她不是共匪，她只是我的伴侶」的顯眼標語。(圖：伴盟提供)
台灣伴侶權益推動聯盟成員，10月底參與同志遊行，她在遊行中高舉「她不是共匪，她只是我的伴侶」的顯眼標語。(圖：伴盟提供)

台灣同志遊行日前舉行，當天蔡英文總統在臉書發文誇耀全世界羨慕台灣，每對相愛的彼此都能幸福成家；民進黨總統參選人賴清德也參與遊行。台灣民眾雖已可跟全世界任何國家的男女同志結婚，唯獨不包括中國大陸。政府高調宣揚婚姻平權成就，卻忽視兩岸同性伴侶成家渴望，被質疑雙標和歧視。

2017年5月24日，司法院公布大法官第748號解釋，認定民法未使相同性別2人，得為經營共同生活之目的，成立具有親密性及排他性之永久結合關係，有違憲法保障人民婚姻自由及平等權之意旨。2019年5月17日，立法院三讀通過司法院釋字第748號解釋施行法，賦予同性伴侶結婚的法律依據。

為維護跨國同性伴侶權益，今年1月19日，內政部發函將跨國同性婚姻範圍擴大，使得尚未同婚合法化的國家及香港、澳門等人士，皆可在台同婚，卻排除中國大陸。「兩岸同婚」成為台灣同婚進程中，獨缺的拼圖。

陸委會今年2月曾表示，兩岸同婚須考量「國家安全」和相關配套，才能保障同性伴侶的權益及台灣整體利益，引發兩岸同志圈不滿。

台灣同志羅平（化名）直言，「我要和我愛的人結婚，受法律保護，和生存、工作一樣是基本人權，不是什麼政黨賜給我的。」他質疑政府獨拒中國大陸，「我愛什麼國家的人，還需要陸委會批准？」

莊奇偉（化名）為爭取和在大連讀博士後的男友結婚，幾乎每隔一天就打電話給陸委會，質疑政府搬出「國安」理由阻礙兩岸同婚，「為什麼允許兩岸異性伴侶結婚，卻不允許同性結婚，異性就沒『國安疑慮』嗎？」

針對兩岸同婚何時有進展，陸委會副主委詹志宏近日仍說「沒有時間表」，理由是兩岸法制差異，大陸尚未通過同婚合法。他並稱陸委會已「實現承諾」，今年初開放邊境以來，有十幾對兩岸同性伴侶在台「團聚」。

民團質疑，政府協助大陸同性伴侶在台團聚，與其他跨國伴侶能夠獲得「平等結婚」的權利，差距太大。而且同為尚未通過同婚的國家，為何政府能對日本、南韓，甚至港澳地區解禁，對中國大陸卻繼續阻擋？

政大法律系副教授廖元豪說，國安永遠是個「好理由」，但依現行兩岸婚姻機制，陸配入境前須先完成面談，顯示政府已設有把關機制，既然有機制，做對的事就不該為德不卒。

台灣伴侶權益推動聯盟秘書長簡至潔指出，國安審查可加嚴，但不能就此犧牲兩岸同性伴侶結婚的權利，而且人權議題不應取決於社會意見，變成政府推諉的藉口。

至於陸委會稱兩岸同婚障礙在於雙方法制不同，廖元豪說，行政院今年初開放跨國同婚，即引用「涉民法」規定，為跨國同婚解套，「難道兩岸就不是嗎？」簡至潔也說，行政院都改變見解而發出函釋，陸委會還沿用舊思維。

同婚專法缺角 兩岸戀人夢難圓 製表／大陸中心
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同志 澳門 賴清德

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