台赴陸團客遊明年3月解禁 業者：開放時機還是太慢

台灣組團赴陸旅遊的「禁團令」即將在明年3月解除，也讓不少旅行社看好將出現報復性旅遊潮。圖為桃園機場準備出境的旅行團旅客。(記者季相儒／攝影)

台灣禁止組團赴中國大陸旅遊的「禁團令」遲未解除，引發觀光 業界不滿。交通部長王國材昨天鬆口，將在明年春節前正式宣布，3月1日起開放組團去大陸及接待赴台的大陸團，旅行業可提早準備工作；觀光署也說，業者即日起可包裝販售明年3月1日後赴陸團體行程。業者則喊話，樂見已有開放具體時間點，但希望時程可以再提前。

台灣疫情 前、2019年約有404萬人次赴陸旅遊，不過疫後國境開放已滿一年，兩岸觀光交流仍持續停擺。王國材昨先是鬆口稱「明年應該會有好消息，審慎樂觀」，不久又證實，將在明年春節前正式宣布，3月1日起開放組團去大陸及接待赴台大陸團。

觀光署也說，這段期間除已辦理旅行業界教育訓練外，也將具體推動時程讓業界知悉，有利業者辦理行程包裝等準備工作，即日起也可販售明年3月1日後赴陸團體旅遊行程。

旅遊業者紛紛表示，已針對當前有直航的城市優先包裝行程，近期就會上架商品。易飛網表示，台灣民眾針對赴陸旅遊的詢問度仍非常高，甚至想預購，相信正式推出大陸行程商品後，買氣應相當旺，預估可達八成銷售。

雄獅旅遊則說，台灣消費者對大陸旅遊有一定期待，隨兩岸直航航點陸續恢復，商務往來及旅遊需求增加，預估還有一波台胞證辦理熱潮。目前已針對直飛航點城市做產品規畫。

中華民國旅行商業同業公會全聯會理事長蕭博仁表示，業界先前多次與政府反映，希望給出具體開放時間表，一路從今年初喊到年底，不過政府卻一直強調要對等開放，雖然現已宣布最晚明年3月開放，但還是太慢。

蕭博仁指出，明年3月1日是政府訂定最晚時程，期間若中國大陸有善意回應，也可能提前開放，因產品仍需要準備期，預計明年1月陸續推出產品銷售。另有主要經營大陸市場的旅遊業者也說，遲遲等不到開放，原本已準備放棄經營旅行業，如今釋出消息算是為業界注入強心針，但還是希望時程可以再提前。

台灣旅遊團赴大陸禁團令將解禁 ，行政院長陳建仁昨接受國民黨立委游毓蘭質詢，游問到解禁一事是否會因為選舉結果而變，陳揆表示，這是初步規畫，未來要尊重選後結果，由當時執政黨來決定。

旅行社赴陸禁團令迄今已超過3年，由於台灣4000多家旅行社，九成以上都有經營大陸市場，此禁令卻未隨疫情趨緩國境解封而解除，讓業者遭逢重創。

陸委會今年8月24日宣布，推動恢復兩岸團體旅遊規畫，初期規畫大陸籍團客到台灣每日限額2000人次，並從宣布日起，「以一個月為準備期」，視對方回應再確定實施日期；不過，國台辦嚴詞批評「名為開放，實則拒不解禁」，兩岸交流僵持迄今，引爆台灣業者不滿，批評政府遲不釋出善意，讓業者無以為繼。