我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州全保公開登記啟動 新計畫保費、自付額降低

民眾踴躍紀念李克強 CNN：藉機表達對習近平的不滿

李登輝被日出版社列中國人物 女兒李安妮遺憾

台灣新聞組╱台北3日電
李登輝。(本報資料照片)
李登輝。(本報資料照片)

日本集英社出版的《亞洲人物史》系列套書中將前總統李登輝歸類為「中國」歷史人物，李登輝基金會董事長李安妮昨天發聲明表達遺憾之意。她強調，李登輝是台灣人。

中央社報導，李前總統的女兒李安妮指出，集英社有著求知慾旺盛且學習力強的青少年讀者，這些孩子未來都會是日本社會的中流砥柱，所以更應該提供給他們正確的歷史知識。因為不論是從出生當下或二戰結束迄今，李登輝皆不宜歸在「中國」項下，何況今日世界所認知的「中國」是「中華人民共和國」，而李登輝則是台灣人。

聲明寫道：「我的父親生前除了致力台灣的民主化之外，他心中念茲在茲的就是台日兩國之間的關係，並且對日本有諸多深切的寄語，期待日本再次拾起領導亞洲的自信。這樣的『李登輝』是『中國』的歷史人物嗎？」

她指出：「我們明白要將『台灣』、『中華民國』與『中華人民共和國』並列一處書寫確有其特殊性，況且『亞洲人物史』是歷史推廣的套書，而非研究型專著。」

李安妮接著指出，但日本是一個尊重人格、重視人性尊嚴且實事求是的社會，她希望集英社能再次思考書中將李登輝列在「中國」的適當性，呈現更真實的歷史事實，也預祝《亞洲人物史》成為重要且暢銷的著作。

集英社出版的《亞洲人物史》系列套書是針對從古代到21世紀的亞洲人物做解說，一共有12卷，是集英社紀念創業95周年特別企畫的出版品。

李登輝被列在第12卷「邁向亞洲的世紀」當中，以地區或國家的區分被歸納在「中國」這一項，與鄧小平、李小龍、達賴喇嘛14世一同被介紹。根據集英社官網資訊，第12卷預定明年4月刊出。

日本 華人 中華民國

上一則

「晶片戰爭」作者：陸若鎖台 全球經損恐達數兆美元

下一則

新聞評論／郭台銘下一步？ 6成民眾早告知

延伸閱讀

日本自衛隊飛機載46人離開以色列 含1台灣人

日本自衛隊飛機載46人離開以色列 含1台灣人
日本佳子公主出訪秘魯 美國轉機兩度遇航機故障

日本佳子公主出訪秘魯 美國轉機兩度遇航機故障
李登輝被歸類中國歷史人物 李安妮：父親是台灣人

李登輝被歸類中國歷史人物 李安妮：父親是台灣人
日本橫濱發生持刀刺殺路人案 1死2傷

日本橫濱發生持刀刺殺路人案 1死2傷

熱門新聞

甄珍（右）反擊劉家昌，要他拿出白紙黑字證據。（本報資料照片）

甄珍反擊了 曝兒「受劉家昌魔爪操控」內幕 怒轟：你配做父親嗎？

2023-10-27 21:06
購物專家鄧少菲透過醫美讓自己恢復年輕的少女模樣。圖／陽光燦亮整型醫美集團提供

大嬸變美魔女…台購物專家「撞臉趙露思」23歲小鮮肉追求

2023-11-02 13:50
郭台銘（左）和賴佩霞（右）搭擋投入2024年台灣總統大選。（歐新社）

郭台銘是馬雲事件重演？還是陷入了美中角力？

2023-10-27 16:43
哈瑪斯本月7日對以色列發動無預警奇襲，圖為哈瑪斯武裝部隊擄獲了一輛以色列坦克。美聯社

中國向哈瑪斯取經攻台？專家認為無法運用在台海戰場

2023-10-30 16:14
陳姓男子去年和交友軟體「探探」認識新北市國中少女，去年1月間共赴雲雨，詎料數小時後感情生變起糾紛，陳男竟將他與少女的愛情動作片在網路出售，桃園地院審結，將他依對於未滿14歲女子性交罪，又犯散布少年為性交行為電子訊號罪，分別判處1年6月，應執行徒刑2年。緩刑5年期間交付保護管束，上4場法治教育課。記者陳恩惠／攝影

帶少女開房…剛嚐完禁果就翻臉 他將愛情動作片售出

2023-10-31 19:50
桃園市龍潭驚傳命案，一名年約40歲蔡姓男子把玩炫耀改造手槍時不慎走火，害自己爆頭，送醫搶救不治。(記者陳俊智／翻攝)

以為手槍故障 台男將槍口抵頭 慘自爆喪命

2023-11-02 09:45

超人氣

更多 >
李克強告別式 習近平偕六常委送別 胡錦濤送花圈致哀

李克強告別式 習近平偕六常委送別 胡錦濤送花圈致哀
逢觀世音菩薩出家日 4生肖放空做1事能讓自己轉運

逢觀世音菩薩出家日 4生肖放空做1事能讓自己轉運
還能趕上？錯過登機時間 女子跑至停機坪求情機長

還能趕上？錯過登機時間 女子跑至停機坪求情機長
深圳女與男友吵架 割爛16萬元愛馬仕包洩憤 結局令人傻眼

深圳女與男友吵架 割爛16萬元愛馬仕包洩憤 結局令人傻眼
苦難都熬完了…11月「天賜好兆頭」3生肖事業財運一路旺

苦難都熬完了…11月「天賜好兆頭」3生肖事業財運一路旺