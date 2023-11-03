李登輝被日出版社列中國人物 女兒李安妮遺憾

李登輝。(本報資料照片)

日本 集英社出版的《亞洲人物史》系列套書中將前總統李登輝歸類為「中國」歷史人物，李登輝基金會董事長李安妮昨天發聲明表達遺憾之意。她強調，李登輝是台灣人。

中央社報導，李前總統的女兒李安妮指出，集英社有著求知慾旺盛且學習力強的青少年讀者，這些孩子未來都會是日本社會的中流砥柱，所以更應該提供給他們正確的歷史知識。因為不論是從出生當下或二戰結束迄今，李登輝皆不宜歸在「中國」項下，何況今日世界所認知的「中國」是「中華人 民共和國」，而李登輝則是台灣人。

聲明寫道：「我的父親生前除了致力台灣的民主化之外，他心中念茲在茲的就是台日兩國之間的關係，並且對日本有諸多深切的寄語，期待日本再次拾起領導亞洲的自信。這樣的『李登輝』是『中國』的歷史人物嗎？」

她指出：「我們明白要將『台灣』、『中華民國 』與『中華人民共和國』並列一處書寫確有其特殊性，況且『亞洲人物史』是歷史推廣的套書，而非研究型專著。」

李安妮接著指出，但日本是一個尊重人格、重視人性尊嚴且實事求是的社會，她希望集英社能再次思考書中將李登輝列在「中國」的適當性，呈現更真實的歷史事實，也預祝《亞洲人物史》成為重要且暢銷的著作。

集英社出版的《亞洲人物史》系列套書是針對從古代到21世紀的亞洲人物做解說，一共有12卷，是集英社紀念創業95周年特別企畫的出版品。

李登輝被列在第12卷「邁向亞洲的世紀」當中，以地區或國家的區分被歸納在「中國」這一項，與鄧小平、李小龍、達賴喇嘛14世一同被介紹。根據集英社官網資訊，第12卷預定明年4月刊出。