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陸配任立委 顧立雄祭反滲透法 柯文哲反嗆國安會失職

台灣新聞組／台北2日電
台灣民眾黨擬提名徐春鶯列不分區立委，她被質疑曾是中共國家幹部，國安會秘書長顧立雄（圖）1日在立法院表示，政黨有義務與責任查證並揭露此人跟中國的關係。（記者曾吉松／攝影）
台灣民眾黨擬提名徐春鶯列不分區立委，她被質疑曾是中共國家幹部，國安會秘書長顧立雄（圖）1日在立法院表示，政黨有義務與責任查證並揭露此人跟中國的關係。（記者曾吉松／攝影）

陸籍配偶徐春鶯傳出將列入民眾黨不分區立委名單，因徐仍保有中國大陸國籍引發爭議。國安會秘書長顧立雄昨天表示，政黨要負責任揭露相關訊息。民眾黨主席柯文哲反嗆，顧立雄應該先清查民進黨親中舔共的委員，以及行政院副院長鄭文燦曝光的照片在澳門或台灣；已知現行犯不處理，老是想可能的未來犯，這樣的國安會秘書長失職。

本報系聯合報報導，徐春鶯被質疑曾是中共國家幹部，且仍保有中國大陸國籍。顧立雄昨表示，「這是責任政治問題，畢竟中國對我方懷有敵意，而且是不放棄以武力併吞台灣、『反滲透法』定義下的境外敵對勢力，任何政黨提名不分區立委，有義務和責任查證並揭露被提名人和中國之間的關係，且要接受人民檢視，對過去行為和言論充分揭露。」

台北中國時報報導，柯文哲昨砲轟，民進黨「親中」的立法委員（指趙天麟）擔任外交國防委員會召委，是不是應該立刻展開調查？要說明清楚，還有行政院副院長鄭文燦那個照片是在台灣？還是在澳門？也要說清楚，因為澳門也是在《反滲透法》定義下的敵國的範圍內，國安會祕書長不就是要做這些事情嗎？

對此，顧立雄表示，趙天麟案已進入司法程序，趙天麟也說要配合調查，就由司法進行偵辦，他對個案他不適合評論。

另傳出陸配團體質疑，柯文哲交付任務給徐春鶯去跟大陸團體談？柯聽聞後反問，是誰講的？不要這樣講說「有人」，「我最討厭這種」，哪有這樣搞法的，這就是典型製造假新聞，「我跟你講，我還沒有看過她，怎麼交代任務？」

澳門 趙天麟 柯文哲

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