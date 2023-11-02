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冷眼集／陸配爭居留判決 拆穿蔡政府國安荒謬劇

聯合新聞網「重磅快評」
內政部被指未掌握申請居留的陸配來台有什麼國安問題，就認定為中共同路人。圖為内政部長林右昌。（本報資料照片）
內政部被指未掌握申請居留的陸配來台有什麼國安問題，就認定為中共同路人。圖為内政部長林右昌。（本報資料照片）

民進黨對自家人與陸籍女子大談婚外情不在乎，但指來台定居多年的陸配若擔任立委有國安危機，就像蔡政府以國安之名對民眾作出許多限制，最近台北高等行政法院的一件判決，直接點出內政部未經任何國安調查，直接以國安疑慮駁回一名籍配偶提出在台長期定居的申請，關乎小老百姓的權利決策，審核機關卻只顧政治正確，政府近年來以國安之名遂行的不正義，可說是罄竹難書。

 一名曾在海峽對岸的中國工商銀行徐州分行擔任櫃檯辦事員、客戶經理的婦人，10年前與台灣丈夫結婚，2017年經審查許可來台居留，期限到去年11月；婦人前年4月申請在台定居，內政部卻以她在大陸工作的銀行，屬於大陸地區黨務、行政或具政治性機關(構)、團體的性質，因而認定她曾任職大陸黨政軍職務而駁回她的申請，且三年內不得再申請。 

但在駁回的處分書中又稱考量婦人在台的家庭權及團聚，不撤銷、廢止她長期居留許可，僅不許可她在台定居的申請。更離譜的是，公文卷內還列註參資料，「遇案嚴審」，並載明婦人下次申請定居時，請移民署專勤隊詳加查察、並請國安單位協查有無國安疑慮。 

這樣的內容與作為剛好證實，內政部事前根本未掌握該名婦人來台有什麼國安問題，光憑婦人曾在中國工商銀行任職，不管她工作性質、內容、職務階級，就認定她曾任職大陸黨政軍職務，一竿子全打為中共同路人。 

這也難怪法官會在判決中質疑，從內政部會議結論，無法判斷究竟考量了哪些因素，認定中國工商銀行屬於大陸黨務、軍事、行政或具政治性機關、團體。判決更直接指出，內政部針對劉女申請定居案，全然不需請國安單位協查，就能得出不准定居的結論，令法院不解。 

判決更點出，內政部連參與開會的國安局、陸委會人員，是否具有判斷中國工商銀行是否屬於大陸地區黨務、軍事、行政或具政治性機關（構）、團體的能力都不清楚，光憑出席開會的兩單位人員沒有表示反對意見，就以國安理由否決婦人在台定居的申請。不僅法官對此難以被說服，這樣的決策過程與品質，如何讓小老百姓心服？ 

這判決正好凸顯蔡政府在事實基礎資訊不完全下，就可隨意指控某人有國安疑慮，這種人人可能被指控是匪諜的氛圍，正是口喊捍衛人權、遇到中國大陸就轉彎的民進黨真實面貌。 

看看過去幾項人權爭議事件，不管陳同佳能否來台投案、疫情期間的小明事件，到如今的陸配能否當立委等事件，這個政府對於攸關小老百姓權益的荒謬無稽，台北高等行政法院這起指責內政部違法的判決，或許還只是冰山一角。

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