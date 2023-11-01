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解析228前後 錢復：蔣中正痛批陳儀「官逼民反」

記者程嘉文／台北1日電
國史館「蔣中正日記（1948-1954）」新書發表會，國史館長陳儀深（右起）贈書給蔣經國國際學術交流基金會董事長錢復、中正文教基金會董事長蔣方智怡。（記者林澔一／攝影）
國史館「蔣中正日記（1948-1954）」新書發表會，國史館長陳儀深（右起）贈書給蔣經國國際學術交流基金會董事長錢復、中正文教基金會董事長蔣方智怡。（記者林澔一／攝影）

曾任蔣中正總統秘書的前監察院長錢復，昨天出席國史館「蔣中正日記」新書發表會。錢復回憶，2009年首度到史丹福大學閱覽228事件後的日記，發現蔣對台灣省行政長官陳儀的表現非常生氣，認為其作為官逼民反；蔣也召見奉命來台平亂的師長，指示其任務是恢復秩序，對老百姓必須要愛護。

錢復說，蔣公不僅自己勤寫日記，也鼓勵部屬寫。他1965年到總統府工作，此後每年都獲贈一本日記，款式與總統所用相同。2009年利用赴美之便，得以造訪史丹福大學胡佛圖書館，調閱1947年2、3月及1948年12月的日記，想了解228事件前後及大局最惡劣時，蔣公在想什麼？

錢復說，從日記可看出，1947年3月的蔣公忙於內戰，但228事件還是令他煩惱。1945年10月，蔣公夫婦首度來台，當時走訪很多地方、見了很多人，還主持第一屆台灣光復節大會。四個多月後就發生民變，「我想他感受很深」。

錢復說，蔣公原認為台灣被殖民50年，特別挑留學日本、娶日本太太，並在福建主政多年的陳儀，沒想到陳所用非人，貪汙舞弊嚴重，民不聊生，官逼民反。地方人士就已向他反映一些現象，並要求比照一般省分派任主席，而非權力獨大的行政長官。

錢復說，事件發生後，蔣公應陳儀之請，派兵支援鎮壓，行前特別指示師長，任務是恢復秩序，要愛護百姓，「可惜沒有很遵守」。兩個月後，陳儀被換掉，改派魏道明擔任省主席。

史丹福大學 日本 圖書館

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