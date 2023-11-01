軍紀頹唐、國共內戰慘敗 蔣中正痛憤自慚

國史館10月31日舉行「蔣中正日記（1948-1954）」新書發表會。（記者林澔一／攝影）

1948年，蔣中正當選行憲後第一任總統，內戰局勢已日趨不利。年底國軍在遼瀋、徐蚌、平津三大會戰慘敗，精銳損失殆盡，接下來共軍 只花一年就席捲大陸江山。對大局土崩瓦解，蔣日記中充滿對軍政風氣的不滿，因此他到台灣後堅持整頓黨務，設立政戰制度，並邀請前日本軍官組織「白團」擔任顧問。儘管美方反對，蔣仍堅持立場；被美方拱為反蔣工具的陸軍總司令孫立人，最後也遭罷黜軟禁。

1948年12月4日，蔣在日記批評「各將領未老先衰，精神頹唐，到處被動。」讓自己又遺憾又慚愧。不久，國軍十二兵團在徐蚌被殲，司令黃維被俘，25日蔣日記寫道，黃維突圍前居然先發電報給太太；另一位被圍的將領杜聿明，太太到處請願要把丈夫用飛機接出，「此種將領何能望其為革命而犧牲，思之痛憤自慚」。

國府終於止敗回穩的金門古寧頭之戰，也可看出國軍老毛病。1949年10月26日，蔣日記寫下：一早陳誠來電說湯恩伯告知共軍已肅清，但空軍偵察卻發現戰鬥仍在進行，蔣又詢問陳誠，才回稱尚未肅清。晚間蔣經國 來報，確定終於全殲共軍，「前方報告之不實，幾乎每每如此，可痛。」

政府遷台後，蔣1951年4月8日記下「國軍恥辱」五大項：包括「不學無術，捨本逐末」、「膽大心粗，好高騖遠」、「虛為輕浮，妄上欺下」、「朝三暮四，寡廉鮮恥」與「不能擬訂具體方案，不了解動員補充，不注重聯勤業務，不考驗戰鬥技術、軍士教育」。

這段時間內日記不斷看到，美方反對軍中設立政工業務，孫立人也附和美方說法。1951年9月30日，日記寫道：同意美方派員參與預算 編審，但絕不接受撤銷政治部，把軍權全部交給孫立人。此後對孫立人挾美自重的不滿文字愈來愈多：1954年7月，蔣不顧美方壓力，將孫調任無實權的總統府參軍長，3日在日記寫道：孫立人已經漸有軍閥形成初期之勢，因此決定「操刀一割，以絕後患」。他並感謝上帝，使自己能夠如計畫完成此一步驟。