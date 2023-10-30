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黑白集／「義務役不會上戰場」 政客的叫賣術

黑白集
民進黨總統參選人賴清德拍胸脯保證，義務役負責守衛基礎設施，「不會上戰場」。(本報資料照片)
民進黨總統參選人賴清德拍胸脯保證，義務役負責守衛基礎設施，「不會上戰場」。(本報資料照片)

義務役將恢復為一年，賴清德屢拍胸脯保證，義務役負責守衛基礎設施，「不會上戰場」。此話兩度遭國防部長打臉，邱國正說：一，穿上軍服就是軍人，有些義務役也要支援戰鬥部隊；二，槍砲一響，台灣沒有前線、後方，哪裡都是戰場。

蔡政府延長兵役，卻說小兵不會上戰場，完全是政客的叫賣術。如果政府沒把兩岸關係搞那麼糟，如果不是自甘當美國棋子，年輕人哪需要服一年兵役，還得冒戰爭之險？

賴清德的說法，也許是對軍事外行，也可能只是想哄騙年輕人。邱國正說得直白，一語道破台灣缺乏防禦縱深的事實：戰爭一旦開打，哪裡是前線和後方？看看以色列和哈瑪斯的衝突就知道，以國遭飛彈密集襲擊，加薩幾被夷為廢墟；數不清的人命損失，幼童、平民、記者、維和部隊都有，誰前線、誰後方？

依國防部的規畫，義務役士兵除負責守衛「基礎設施」，還包括負責守衛「灘岸」。試想，一旦敵人企圖搶灘登陸或潛入破壞我方設施，負責防守的義務役小兵都不必還擊或搏鬥嗎？那麼，賴清德說「不會上戰場」，到底算什麼承諾？

同樣的問題，蔡總統也是一派輕鬆。她說，只要台灣夠強，就不會變戰場，青年就不必上戰場。問題是，「台灣夠強」根本是個假命題，「草螟弄雞公」的故事大家都聽過吧？

賴清德 國防部 加薩

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