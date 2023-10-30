解放軍學者：共軍在台海周邊軍演 會成為常態

解放軍軍事科員院前副院長何雷表示，解放軍在台海周邊軍演是正當的行為。(記者陳政錄／攝影)

第十屆北京 香山論壇29日登場，解放軍 國防大學教授、前大陸國防大學戰略研究所所長孟祥青表示，中美關係中有許多「灰犀牛」比如台灣問題，美國要認識到這一點，才能阻止「灰犀牛」造成的危害發生。另，解放軍軍事科員院前副院長何雷受訪時稱，解放軍在台海周邊軍演，會成為一種常態。

29日上午，香山論壇舉辦「高端對話」上，孟祥青就中美關係，和近年國際上對於黑天鵝、灰犀牛、攔路虎事件的討論做出上述表示。

孟祥青說，灰犀牛事件相較黑天鵝，發生機率比較大，但又常被某一方忽視，結果造成較嚴重的危害。他舉例，中美關係中就有許多灰犀牛，比如台灣問題。

孟祥青稱，「台獨」危險確實在上升，「蔡英文台灣當局不承認九二共識，切香腸式漸進化台獨」。而美國這些年，一方面表示「一個中國」政策不變，不支持「台獨」，但又再打台灣牌，實質性提升對台關係，包括軍售，甚至去年出現時任美國眾議長裴洛西 「竄訪台灣」的嚴重事件，這些都嚴重破壞台海地區和平穩定。

他強調，「在中國人心中，台灣問題重於泰山，（美國）要認識到這一點，才能阻止灰犀牛發生」。另，近年的貿易戰、對華科技封鎖，也都屬於灰犀牛事件。

至於攔路虎，他解讀，主要是一些人為設置障礙，如美國仍抱持冷戰思維，將中國定性為唯一戰略競爭對手，如果讓這些攔路虎不斷阻礙中美關係發展，即使兩國關係暫時和緩恢復，能否持久仍是很大的問題。

孟祥青也提到，美國持續透過發布、炒作中國軍力報告等行為，旨在渲染「中國威脅論」，和強化與其盟友之間的關係，為美國下一階段軍事合作、部署提供依據，甚至不排除挑動南海有關國家跟中國近行對抗，和透過代理人戰爭消耗中國等。

另，解放軍軍事科員院前副院長何雷也在參加會議期間接受港媒堵訪時，就台灣問題重申，中國大陸有最大的誠意、最大的耐心爭取和平統一，但不承諾放棄使用武力，針對的是外部勢力干涉和極少數台獨分子的分裂行為。