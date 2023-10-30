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新聞評論／台旅遊團新疆車禍 撞出蔡政府為政不仁

聯合報社論
蔡政府執政7年多，兩岸關係出現劇烈變化。(本報資料照片)
蔡政府執政7年多，兩岸關係出現劇烈變化。(本報資料照片)

台灣國境解封已超過一年，迄今卻仍未解除旅行社赴陸的「禁團令」。台灣旅行團近日在新疆發生一死三傷車禍，觀光署連忙澄清，該團為旅行社自行邀集的親友團，屬於自由行範疇。事實上，在蔡政府拒不開放組團令下，赴陸團早已被迫地下化，不僅合法業者生計無著，旅客更毫無保障，蔡政府眼中完全看不見人民的需求與痛苦，死抱著「對等開放」也掐死了台灣的經濟前景。

兩岸因地理與文化因素，自然形成綿密關係，在市場高度需求下，台灣四千多家旅行社，9成都有經營大陸市場。蔡政府上台後，兩岸關係趨於緊繃，蔡政府第二任更高舉「抗中保台」，利用仇中大發政治紅利，並不樂見兩岸熱絡往來，疫情一爆發，更順勢關上兩岸交流大門，如今禁團令早已超過3年。

自從台灣解嚴及終止動員戡亂時期以來，旅行業者招攬赴陸旅遊團，回歸自由市場的商業機制。如今這種片面以行政力禁止業者組團赴陸的做法，不僅倒退回戒嚴時期，除了旅行社業者無以為繼，更讓占比最高的華語領隊面臨失業，已有侵犯憲法所保障的工作權之虞。

蔡政府用政治力蠻橫切斷兩岸正常的互動往來，然而，根據觀光署統計，今年截至9月，台灣民眾出境第一大國為日本300萬餘人次，其次是中國大陸117.2萬人次。許多赴陸民眾仍有參加旅行團的需求，在市場的供需原則下，於是被迫轉而地下化，興起所謂的「落地成團」，由台灣旅行業代訂機票與飯店，旅客到了當地再結團旅遊，還要事先統一說詞，以規避觀光署稽查，成業界公開的祕密。台灣開放赴大陸旅遊超過30年，如今竟要如此偷偷摸摸「祕密結團」，蔡政府口口聲聲以民主自居，簡直就是民主之恥。

然而，這種因為制度逼迫業者遊走灰色地帶的做法，除了侵犯業者的生存權，如今更對消費者權益造成危害。這種私下組團的做法，不僅旅遊品質難以保障，一旦發生意外，旅客更可能面臨求助無門，這種罔顧人民安全的惡政，也難怪會被批評是「制度殺人」。

蔡政府堅持兩岸對等開放，要求大陸也須同時放寬陸客團來台，而不願先釋出善意開放組團令，否則早在陸方5月間宣布恢復旅行社經營台灣團客及自由行時，台方便可順勢解除禁團令。說穿了，蔡政府也並非真心想開放陸客來台，只想以此做為重啟兩岸小兩會事務協商的籌碼，完全都是政治考量。

近來民進黨立委趙天麟爆出外遇陸籍女子，更遭披露當時該女就是持陸客醫美簽證來台，也讓過去曾為台灣賺進大筆國際醫療財、如今也尚未恢復的陸客醫美健檢簽證受到討論。台灣醫療品質質優價廉，疫情前，許多具有雄厚財力的陸客持此電子簽證來台進行高階健檢，一年最多為台灣賺進近兩百億的醫美財。如今同樣隨著兩岸交流停擺，平白把大筆商機拒於門外，使得醫院更加仰賴健保挹注，在健保點值不斷稀釋下，造成護理人員因待遇出走，形成了惡性循環。

蔡政府對大陸仍緊閉大門，過往關係緊繃的中美兩國，近日卻是互動密切，美國總統拜登接見大陸外長王毅，讓11月拜習會露出曙光，美國交通運輸部更同時宣布，中美定期直航客運航班將從每周48班增至70班。顯示即使在對抗競爭下，中美都在為復甦國內經濟而有所讓步。

反觀蔡政府對旅行業苦苦哀求聲充耳不聞；而這場新疆車禍，更凸顯蔡政府為了自身政治利益，硬是拉著人民的經濟與安全陪葬。(轉載自聯合報社論)

觀光 簽證 疫情

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