我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「不給糖就搗蛋」能玩到幾歲？ 青少年也想玩

地產投資／Airbnb、紐約市5招可和解

美售台嚇阻武器恐拖到2029年 邱國正：自造武器能應急

記者洪哲政／台北30日電
立法院外交及國防委員會30日邀請邱國正(右)率情治單位首長列席，以「兩岸情勢嚴峻下檢討國軍軍紀、軍品管理及防止國防機敏訊息洩密對岸之精進作為」進行報告。(取材自立法院直播畫面)
立法院外交及國防委員會30日邀請邱國正(右)率情治單位首長列席，以「兩岸情勢嚴峻下檢討國軍軍紀、軍品管理及防止國防機敏訊息洩密對岸之精進作為」進行報告。(取材自立法院直播畫面)

台灣連年付款採購美造魚叉岸置、空射增程飛彈，但美軍至今卻遲未向美商提出產製合約，交貨時間恐怕會超過2027甚至2029年，引起美國會不滿。空軍參謀長曹進平上午在立法院表示，據了解，美軍是打算集合數個訂單後，預計今年年底會作簽約動作。國防部長邱國正則說，對美軍購以外，我們自產的（飛彈）「也會在那邊不停（生產）」；他說，有國外的更好，最起碼的應急，台灣有這個能耐。

立法院外交及國防委員會上午邀請邱國正率情治單位首長列席，以「兩岸情勢嚴峻下檢討國軍軍紀、軍品管理及防止國防機敏訊息洩密對岸之精進作為」進行報告。

國民黨立委江啟臣質詢表示，美國眾議院包括對中、印太委員會主席蓋拉格與楊克聯名致函美國防部海軍部長，針對軍購武器交付台灣延宕一節表達關切，並點名兩項武器，包括海軍800億元（台幣，下同，約24.7億美元）採購的400枚岸置魚叉飛彈、空軍採購的AGM-84K（SLAM-ER）空射型遠距增程型攻陸型魚叉飛彈，此型彈能從F-16戰機上打270公里。從美方嚇阻角度而言，這兩項武器遲交，將嚴重影響台灣嚇阻能力與國家安全。

江啟臣引述眾議員說法，以岸置魚叉為例，台灣已支付相關款項，明年50億元預算案也已同意，但從美國海軍委製合約來看，這項延遲恐怕會超過外傳解放軍可能攻台的2027年，甚至延遲到2029年。

立委質疑，此案產製合約拖到現在已兩年多未簽，原因到底是什麼？而空射型遠距增程型攻陸型魚叉飛彈去年簽約至今10個月，也未看到美向廠商提出產製合約。美國會也感不滿。

邱國正表示，他有注意到此信，國防部也有些作為，正在努力，透過交流不斷對美表達關切，台美不停探討，美方成立老虎小組透過人為加把勁。

空軍參謀長曹進平表示，立委所提確是實情，此案包括各軍種數種彈藥，以空軍AGM-84K（SLAM-ER）為例，去年12月底簽署發價書後，透過各種會議督導進度，據我方了解，美方是打算集合數個訂單後，預計今年年底會作簽約動作。

針對立委關切美軍購延宕的空窗，會否影響戰力與國安風險，嚇阻性武器有無替代案？邱國正表示，立委所言屬實，每次台美交流台方都曾反應此事，也已有成效。他表示，而建軍按照期程，備戰必須隨時有作為與配套。他說，軍購以外，我們自產的「也會在那邊不停」，有國外的更好，最起碼的應急，我們有這個能耐。

國防部 江啟臣 眾議員

上一則

緯創集團子公司工程師 手機鏡頭偷窺3女同事如廁

下一則

對總統車隊比中指 警方：騎士無觸法疑慮

延伸閱讀

以軍前進加薩與哈瑪斯巷戰 空軍投鑽地彈摧毀地道

以軍前進加薩與哈瑪斯巷戰 空軍投鑽地彈摧毀地道
黑白集／不問藍綠 「不識時務」的邱國正

黑白集／不問藍綠 「不識時務」的邱國正
助台造艦南韓業者被訴 邱國正：多回應恐波浪更大

助台造艦南韓業者被訴 邱國正：多回應恐波浪更大
無人機採購違預算精神？台防長：編列按照規定

無人機採購違預算精神？台防長：編列按照規定

熱門新聞

趙天麟深陷婚外情風暴。聯合報系記者劉學聖／攝影

趙天麟小三是她…親密照關鍵時刻流出「更致命的在後面」

2023-10-25 15:01
新灃企業股份有限公司是全球主要的汽車腳踏墊與商用地墊專業製造商，董事長陳世文受訪表示，「台灣若被視為戰亂國家，不用說打仗，光是海岸線封鎖，就完了」，「台灣有機會還是要跟大陸合作」。(記者黃仲裕／攝影)

如買個保險 選民用腳投票 台30年最有感移民潮

2023-10-25 02:30
中廣董事長趙少康在臉書發文指出，郭台銘參選初期，面對中共當局會不會查他水表、干預他公司經營的提問時，曾豪氣干雲嗆聲「Please do it！」(取自趙少康臉書)

為教訓郭董介入大選？趙少康：老共小心適得其反

2023-10-23 09:49
甄珍（右）反擊劉家昌，要他拿出白紙黑字證據。（本報資料照片）

甄珍反擊了 曝兒「受劉家昌魔爪操控」內幕 怒轟：你配做父親嗎？

2023-10-27 21:06
民進黨立委趙天麟與女性友人多幀親暱照片外流，疑涉婚外情，愛家形象崩壞。（記者卜敏正／攝影）

綠委趙天麟疑涉婚外情 與女性親暱照外流 愛家形象崩壞

2023-10-23 20:18
鴻海集團創辦人郭台銘。（記者杜建重／攝影）

最新民調：郭台銘若參選到底 柯文哲、侯友宜民調幾打平

2023-10-23 02:40

超人氣

更多 >
廣州女1000萬存銀行 4個月後剩6毛2

廣州女1000萬存銀行 4個月後剩6毛2
3生肖女最旺夫：屬兔耐心相伴 這生肖打扮漂亮贏面子

3生肖女最旺夫：屬兔耐心相伴 這生肖打扮漂亮贏面子
釣魚手法被破解？「鐵鉤近在嘴邊」牠大口吃餌卻不上鉤

釣魚手法被破解？「鐵鉤近在嘴邊」牠大口吃餌卻不上鉤
章子怡斷開汪峰真實原因曝光 葛斯齊全說了

章子怡斷開汪峰真實原因曝光 葛斯齊全說了
同等對待？拜登也改採「聽訓」座位安排會見王毅

同等對待？拜登也改採「聽訓」座位安排會見王毅