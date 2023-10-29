台遊客新疆車禍掀禁團令爭議 藍委批「政策殺人」

台灣組團赴大陸旅遊的「禁團令」尚未解除，衍生出不少以親友團為名目的非法旅行團。學者認為，出現這種非法旅行團就代表，旅遊市場有需求，與其放任業者從事非法行為，不如開放，積極管理，用政治因素阻止台灣人前往大陸觀光 ，只是降低國民到國外旅遊的保障。

高雄餐旅大學觀光研究所教授劉喜臨表示，在禁團令尚未解除的情況下，短期內，政府應負起責任宣導，呼籲民眾選擇有保障旅行社，並告知參與非法團相關風險。長期來看，會衍生這種非法旅行團，代表在旅遊市場上已經有需求，政府與其從政治面防堵、放任業者從事非法行為，不如開放，積極管理，保障消費者安全。

世新大學觀光學系副教授陳家瑜表示，從今年旅客出境人數可以看到，雖然當前仍有禁團令，但前往大陸的旅客還是很多，代表市場就是有這樣的趨勢跟需求。這次發生新疆車禍意外，其實就是用政治因素阻止台灣人前往大陸觀光，降低國民到國外旅遊保障的案例。

國民黨 立委李德維表示，此政策關乎的是台灣人的權益，民進黨 卻因意識形態及失敗的兩岸政策無法改善，可以說是政策殺人，台灣民眾及旅行社都希望開放赴陸旅遊組團，才會演變成現在轉為地下化，倒楣的還是老百姓。

民進黨立委莊瑞雄表示，台方一直釋出善意，兩岸應盡快針對解除觀光旅遊限制處理溝通，這無關政治，而是兩岸間人民往來，互相獲利，只要在對等的原則下，應該盡快促成解除旅遊限制。