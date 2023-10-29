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「傾一城之花，只為送一人」 李克強故居湧入哀悼民眾

海基會董事長李大維悼李克強 讚他親民、經濟有相當貢獻

記者廖士鋒／綜合報導
海基會董事長李大維27日評價李克強，稱其相當親民、經濟上也有相當貢獻。（記者廖士鋒／攝影）
海基會董事長李大維27日評價李克強，稱其相當親民、經濟上也有相當貢獻。（記者廖士鋒／攝影）

大陸前總理李克強27日逝世震驚兩岸，海基會董事長李大維對此表示，特別要向李先生的家屬表達哀悼之意，也希望家屬能夠節哀順變。他評價「相當親民，在經濟上也有相當貢獻，這些都是服務人民的典範」。

海基會27日於圓山大飯店崑崙廳舉行第11屆董監事會第11次聯席會議，會前李大維受訪時做出上述回應，並指出自己當外交官一輩子，連大陸都沒去過，對李克強的了解只是常常在電視上看到在報張雜誌看到而已。

他坦言，聽到李克強猝逝消息「非常意外」，尤其李克強「年紀那麼輕」。至於本報記者問及他對李克強的評價，他則表示自己的了解是李克強「相當親民，在經濟上也有相當貢獻，這些都是服務人民的典範」。他還說自己沒有聽聞台商評價過李克強。

此外，這次董監事會議即將選舉出新一屆海基會董監事，海基會新一屆董監事也將於12月1日就任，27日選舉出新的名單。據記者了解，新的董監事名單並未有大幅異動，李大維可望留任。他在會前受訪時強調，自己的任免是由董事會決定，是否會有所異動也依董事會。

根據海基會組織章程，董事任期三年，連選得連任。海基會董事有43人至53人；其中規定二分之一以上應由大陸委員會遴聘，且應有政府代表12人以上。

李克強

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