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大屋頂下／反對台灣哈瑪斯 維持現狀 勿偷天換日

聯合報／黃年

在今年的Taiwan National Day，蔡英文說：「任何一方不能片面改變現狀。」「願以維持現狀為核心，與北京當局發展雙方可接受的互動基礎。」

曾幾何時，「中華民國國慶日」已經變成「台灣國慶日」。這就是蔡英文的「任何一方不能改變現狀／以維持現狀為核心」。

其實，「以維持現狀為核心」，應當是蔡英文2016年競選總統時的主論述。當年，她在參選記者會與當選記者會上都強調「維持現狀」，且在第一屆任期中經常把「維持現狀」掛在嘴邊。所以，談蔡英文的「維持現狀」，應當從2016年當時兩岸關係的主體架構談起。

簡略地說，自2008年至2016年，在馬英九政府的經營下，兩岸關係取得了三通、23項協議、ECFA、WHA觀察員、外交休兵、陸生陸客人數不斷破表、免簽證164國等等重大成就。2015年11月的馬習會，尤是收官之作，雙方各以「台灣領導人／大陸領導人」的身分晤面對談，並共進晚餐，各付各帳。

馬習會在總統大選前夕舉行，馬英九說：我要做的是維持現狀，把橋搭好，不管誰當選，都能很快上橋渡河，使兩岸領導人會面常態化。

以上就是2016年的兩岸「現狀」。馬習早已吃過晚餐，賴清德如今卻在待號。

尤應注意的是，馬英九的兩岸主論述是：在中華民國憲法下，以「九二共識／一中各表」、「不統／不獨／不武」面對兩岸關係。美國充分接受這個架構，馬習會更證明了中共對此一架構的「雖不滿意，但在現實上不能反對及必須默認」。這就是蘇起說的「一條尾巴搖兩隻狗」。

在馬英九卸任時，美國與中共皆多次表示，那個8年是美台及兩岸前所未見的最佳時期。

2016年的兩岸「現狀」，就台灣而言，即是建立在「九二共識／1中各表」、「不統／不獨／不武」上的「現狀」。

這是蔡英文要「維持」的「現狀」嗎？

2016年，蔡英文就任總統。她說，「依據中華民國憲法及兩岸人民關係條例處理兩岸事務」，這應是她對「維持現狀」的表白。

然而，她卻卡在「九二共識」上。2016年競選時的蔡英文說，「根本沒有九二共識」。但是，到了當選後，她又調整語氣說：「1992年兩岸兩會會談的歷史事實與求同存異的共同認知」是「既有的政治基礎」。此時的蔡英文因獨派壓力不接受「九二共識」4字，但已承認「1992年求同存異的共同認知是兩岸既有的政治基礎」。「既有」，就是「現狀」。

蔡英文的第一任，可謂就是在「既要維持現狀，又不接受九二共識四字」中搖擺渡過。

2020年是個拐點。競選第二任的蔡英文，以習近平2019年元月2日的談話，將「九二共識」與「一國兩制」掛鉤，加上香港反送中運動的烘襯，她開始正面強烈反對九二共識，並以「仇中／反中」及販售「芒果乾」為選舉主體論述。

徹底否認九二共識，成為蔡英文及民進黨在2020年大勝的主因。但是，否定了九二共識，就是否定了蔡英文在2016年所說的「兩岸既有的政治基礎」，「現狀」亦告解構。這就成了民進黨今天面對2024局面的難題。

不料，今年國慶，又聽蔡英文說：「任何一方不能片面改變現狀／願以維持現狀為核心。」但是，蔡英文在2016年說的「維持現狀」，與今天她說的「現狀」，已不能同日而語。

將中華民國國慶改稱Taiwan National Day，即呈現了2016年的「馬英九現狀」至2024年的「蔡英文現狀」已天翻地覆地改變。

蔡英文說的「維持現狀」，若就是維持Taiwan National Day的論述大架構，亦即維持「務實台獨／借殼台獨／內殺型台獨／夢遊式台獨」的操作架構，試問：這對美國是維持現狀嗎？對中共是維持現狀嗎？對中華民國又是維持現狀嗎？

明明白白的答案是：以上皆非。

就美國言，AIT理事主席羅森伯格三度訪台，重申三點宣示：

一、「反對任何一方改變現狀」（就是「反對兩岸改變中華民國的現狀」）。二、「不支持台獨」（即是「不支持台獨改變中華民國」，引申也應當是「不支持走向台獨的政治操作」）。三、「支持兩岸展開和平對話」（台獨斷絕了兩岸和平對話）。

美國的兩岸花槍不論耍得如何花俏，這幾句話仍是美國的主心骨。總而言之，美國主政及主流所指的「現狀」，就是中華民國。

就中共言，主張「台獨與和平水火不容」，但從來未稱「中華民國是台獨」。而且，馬習會的事實指出，「九二共識／一中各表」、「不統／不獨／不武」，是中共「不滿意，但可以共同探索」的兩岸路徑。在此，現狀就是中華民國。

就中華民國言，難道只有「務實台獨」才能與自由民主陣營站在一起？中華民國就不能？難道只有「務實台獨」才能建立台灣主體性？中華民國就不能？難道非走「倚美謀獨」的路線不可？難道不能「倚美謀維持中華民國」？簡直是胡說八道。

綜上簡述，在美國、中共與中華民國3者之間，所謂「反對任何一方片面改變現狀」，在實質上指的就是「維持中華民國」。

因此，唯一在「片面改變現狀」的就是「務實台獨」。民進黨在偷天換日，卻高喊「任何一方不能片面改變現狀」。

蔡英文在2020年猛烈「改變現狀」後，已久未聞她說「維持現狀」，如今九二共識不見了，海峽中線不見了，外交休兵不見了，WHA不見了，她竟又宣稱「任何一方不能片面改變現狀／願以維持現狀為核心」，想要借屍還魂。

然而，「務實台獨」，溫水煮青蛙，狸貓換太子。偷天換日，「現狀」已被民進黨「片面改變」。

以巴戰爭開打後，約旦河西岸的巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯說，哈瑪斯的行動和政策不代表巴勒斯坦人民。

《大屋頂下》亦認為，「務實台獨」片面改變了「現狀」，未必符合美國的利益，亦非中華民國所能承擔，更與中共及14億中國人水火不容。因此，務實台獨的行動與政策，也不能代表多數台灣人民。

加薩被哈瑪斯綁架，「務實台獨」則是台灣的哈瑪斯。台灣人絕不可陷於「務實台獨」的「以哈戰爭」。

「九二共識／一中各表」、「不統／不獨／不武」，至今無疑仍然是台美中三方的最佳方案。這就是「維持現狀」。

現狀，就是中華民國，任何一方都不要片面改變。

中華民國 蔡英文 中共

上一則

學者：台灣問題是中美「灰犀牛」 解放軍軍演將成常態

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