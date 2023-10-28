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台前駐以代表：情報大國以色列失誤 對台灣帶來警惕

記者張筠／華盛頓電話專訪
曾任中華民國國防部軍政副部長、駐以色列代表的張良任。(本報檔案照)
曾任中華民國國防部軍政副部長、駐以色列代表的張良任。(本報檔案照)

以色列哈瑪斯的戰爭已持續近三周，中華民國前駐以色列代表張良任日前接受專訪表示，此戰爭爆發的原因錯綜複雜，有諸多歷史矛盾疊加，該地區衝突必須要從政治、經濟、文化交流等多方面共同化解；此外，以色列作為情報大國，在本次衝突中情報蒐集和分析都有失誤，這對台灣也帶來警惕。

曾任國防部副部長、駐印尼代表的張良任2010至2014年駐以色列，瞭解中東地區大小衝突。他表示，對比以往衝突，本次戰爭反映哈瑪斯軍事力量和突擊能力有顯著提升，以往哈瑪斯發射火箭彈的速度較慢，不能連續快速發射，否則會導致發射鋼管融化，而這次哈瑪斯在短短幾小時內發射5000枚火箭彈，表明其軍事設備及訓練都大有進步。　

他指出，以巴之間好似存在一個「邪惡周期」，每隔幾年哈瑪斯與以色列就會發生軍事衝突，不過這次戰爭導致傷亡慘重，也是首次有恐怖分子入侵以色列，以色列必然忍無可忍，想將哈瑪斯殲滅，「但殲滅哈瑪斯非常困難，加薩365平方公里的地區中，有幾百公里地道，要在其中找出好戰分子，要冒巨大風險，難度非常高，且就算把這一代哈瑪斯清剿，年輕一代又可能接棒而起。」

他指出，從1948年至今，中東難民從幾十萬增加到如今的近600萬，難民返鄉問題也成為矛盾所在。如今哈瑪斯好戰份子有很多成員都從來自難民營，許多人曾被關押，仇恨代代疊加，難以化解，此外中東地區的水資源由以色列控制，巴勒斯坦和其他地方水源稀少，資源爭搶也加劇矛盾。

除外部衝突，巴勒斯坦內部也存在很大分歧，一派是阿巴斯總統領導的所謂「巴勒斯坦國」，另一派是掌握加薩走廊的哈瑪斯，前者溫和，願意與以色列談判，而後者非常激進，被美國、歐盟定義為恐怖組織，這兩派之間存在20多年的恩怨，一時之間也很難化解。

張良任說，仇恨層層相疊無法解決問題，「必須要從政治、經濟、社會、文化交流各方面化解，尤其要協助巴勒斯坦政府化解與哈瑪斯之間的恩怨，若巴勒斯坦國不能管束哈瑪斯，軍事或其他外在力量的作用也十分有限。」

至於以巴衝突給能給台灣帶來什麼警戒，張良任表示，以色列身為情報大國，這次傷亡慘重反映其情報蒐集、分析都有失誤，而台灣對情報分析的能力遠不如以色列，因此這方面還需加強，「戰備工作完全不能鬆懈，情報也絕不能誤判」。

哈瑪斯 以色列 巴勒斯坦

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