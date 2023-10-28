兩岸學術破冰 廈門校長首訪金大

廈門大學校長張宗益率團到金門大學交流，與金門大學校長陳建民兩人相見歡。（記者蔡家蓁／攝影）

受疫情 影響，兩岸大學交流已中斷多年。廈門大學校長張宗益一行6人，獲國立金門大學之邀，經教育部 專案許可，昨天經由小三通抵達金門，展開為期兩天專業學術交流之旅。張宗益對兩校未來交流合作充滿期許，強調將力促兩校永續發展，實現兩校合作「一加一大於二」的實質效益。

包括廈大校長張宗益、教務處長王程、建築與土木工程學院長張建霖、港澳台研究中心主任張寶蓉、管理學院副院長白雲濤、台港澳事務辦公室副主任劉文戈一行，昨天搭乘小三通從廈門抵達金門。金大主任秘書蔡宗憲、國際處國際長顏郁芳也帶著學校的「親善大使」前往水頭碼頭持紅布條迎賓，獻上花束，讓他們印象深刻。

金門大學為迎接廈大參訪團，特別舉行隆重的歡迎儀式，圖為兩校與會人士合影。（記者蔡家蓁／攝影）

金大校長陳建民在歡迎儀式中指出，此次廈大校長張宗益領軍來訪，是後疫情時代的首航，堪稱兩岸高校學術交流的破冰之旅。他也提及，此次與張宗益及廈大團隊雖為初相識，卻又猶如故人來。他指著手中馬克杯，稱是2015年造訪廈大時獲贈小禮物，後來成為桌上日常物品，也見證兩校深厚情誼。

陳建民說，廈大近年來校務發展一日千里，有諸多值得學習之處，且金大有部分教職員是廈大校友，兩校兩門緣深情切，期許利用此次難得機會，針對兩校擴大交換學生規模，開辦雙聯學制，推動課程共享互選，以及針對島嶼全域發展等議題廣泛交流意見，持續不斷開展各項交流，共促兩校邁向大學之道。

張宗益表示，對金大團隊於45天內完成所有申請，堪稱高速行政效能表示敬意，他說，此次首度透過小三通來台，發現航線 人流量龐大，若以金門縣常住人口6萬人為基礎，以及每日3000人往返金廈兩岸的人流量，如此高的移動頻率已頗具規模，兩門港埠建設及通關專業服務水平也令人印象深刻。

張宗益表示，金廈兩門有五緣之親，金大與廈大兩校不論是建築、景觀、地貌、語言等也都彼此熟悉。此行希望在此基礎之上，彼此各自發揮所長共同完成高校社會責任，引領區域發展並培養優秀人才。

張宗益表示，聽聞金大學生最期待的一件事是能前往廈大交流，但每學期只有2位學子能爭取到交換的機會。張宗益承諾，只要金大學子有意願，廈大願意擴大規模釋出更多交換學生名額，也期待能拓展其他方面交流，如兩校圖書資源或儀器設備共享、學術研究能量匯集、科研項目合作等，力促兩校永續發展，實現兩校合作一加一大於二的實質效益。

稍後張宗益也來到千年聚落瓊林參訪，對於村莊內的傳統建築與宗祠相當稱讚，認為保存的很好、很有特色，得知村莊內以前出了不少進士，甚至有晉匾的文化，他也覺得地靈人傑、相當不簡單。