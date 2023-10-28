我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遺書字條、頭部中彈…緬因槍手陳屍林中細節曝光 疑開槍自殺

李尚福被拔、李克強去世 中國政壇震盪曝「習家軍」面臨內鬥

少了陸客 台灣國際醫療產值回不去

記者陳雨鑫、李青縈／台北28日電
陸客醫美健檢簽證至今尚未開放，疫情前，醫美健檢是台灣國際醫療產值的主要來源。圖為桃園機場內醫美廣告。（記者季相儒／攝影）
陸客醫美健檢簽證至今尚未開放，疫情前，醫美健檢是台灣國際醫療產值的主要來源。圖為桃園機場內醫美廣告。（記者季相儒／攝影）

立委趙天麟外遇陸籍小三，小三持醫美健檢簽證來台維繫二人感情，意外讓陸客醫美健檢簽證至今尚未開放一事，掀起討論。

新冠疫情後，台灣國際醫療產值腰斬，今年雖稍回溫，但仍難與開放陸客醫美健檢團來台時的產值相提並論，醫界期待重啟交流，但業界人士分析，兩岸情勢緊張，至少要等大選後，最快明年六月才可能開放。

打著「醫療品質一流」的招牌，台灣2012年開放醫美健檢簽證後，國際醫療產值一路攀升，2019年來到最高點的近190億元（台幣，下同，約5.8億美元），服務最大宗的對象就是「陸客」，占34.6%，就醫科別最多的是「健檢中心」。

不過疫情後，國際醫療產值直直落，第一年產值直接腰斬，僅剩95億元，疫情第二年則進入寒冬，落到64億元，去年僅有60億元。

台灣私立醫療院所協會秘書長吳明彥表示，今年疫情解封後，國際醫療產值有稍稍回穩，只是靠的不再是健檢中心，而是癌症、心血管疾病治療等。2019年就醫科別以健檢中心最多，2022年則由內科拿下，占比22%。衛福部醫事司副司長劉玉菁分析，內科治療增加是與癌症精準醫療、質子治療發展受到國際肯定有關。

北投健康管理醫院副院長魏聰文表示，疫情期間，國內的國際醫療大受影響，至少掉了三、四成業績，靠台灣消費完全補不回來，只是現在兩岸情勢緊張，至少要等明年6月才有機會再談開放。

衛福部去年底恢復國際醫療運作，但陸客醫美健檢簽證，移民署僅給予「電子簽證」，目前移民署尚未開放任何醫療院所可在系統上協助申請該電子簽證；電子簽證如果開放，申請人可從第三地入境台灣，即使尚未開放旅遊團，陸客也可以從第三地來台。

劉玉菁表示，醫美、健檢涉及兩岸政策，將配合陸委會與移民署等主管機關，檢討安全管理機制，在不影響國安的前提下，力求達到健康有序的交流。現在國際醫療已恢復運作，未來推動的最大前提就是要優先照顧國人健康，避免出現排擠效應，也得找出台灣的醫療特色，提升台灣國際醫療能見度。

國際醫療 產業趨勢 製表／元氣中心
國際醫療 產業趨勢 製表／元氣中心

簽證 疫情 移民

上一則

黑白集／ 藍白合遭賴清德酸為分贓 實為反綠色專制

下一則

趙天麟擁吻陸女在東京 密集日本行藉公務幽會？

延伸閱讀

假領養真幫傭 費城醫師法庭認罪

假領養真幫傭 費城醫師法庭認罪
印度將恢復在加拿大部分簽證服務 可能有助緩和局勢

印度將恢復在加拿大部分簽證服務 可能有助緩和局勢
「是時候給他們一個教訓」 以色列拒發簽證給聯合國官員

「是時候給他們一個教訓」 以色列拒發簽證給聯合國官員
中領館申請簽證免預約 1小時完成流程

中領館申請簽證免預約 1小時完成流程

熱門新聞

趙天麟深陷婚外情風暴。聯合報系記者劉學聖／攝影

趙天麟小三是她…親密照關鍵時刻流出「更致命的在後面」

2023-10-25 15:01
新灃企業股份有限公司是全球主要的汽車腳踏墊與商用地墊專業製造商，董事長陳世文受訪表示，「台灣若被視為戰亂國家，不用說打仗，光是海岸線封鎖，就完了」，「台灣有機會還是要跟大陸合作」。(記者黃仲裕／攝影)

如買個保險 選民用腳投票 台30年最有感移民潮

2023-10-25 02:30
中廣董事長趙少康在臉書發文指出，郭台銘參選初期，面對中共當局會不會查他水表、干預他公司經營的提問時，曾豪氣干雲嗆聲「Please do it！」(取自趙少康臉書)

為教訓郭董介入大選？趙少康：老共小心適得其反

2023-10-23 09:49
富士康集團中國多家企業經傳遭稅務稽查及用地情況現場調查。（路透）

郭台銘投入台總統大選之際 富士康在中多地企業傳遭查稅

2023-10-21 22:00
民進黨立委趙天麟與女性友人多幀親暱照片外流，疑涉婚外情，愛家形象崩壞。（記者卜敏正／攝影）

綠委趙天麟疑涉婚外情 與女性親暱照外流 愛家形象崩壞

2023-10-23 20:18
鴻海集團創辦人郭台銘。（記者杜建重／攝影）

最新民調：郭台銘若參選到底 柯文哲、侯友宜民調幾打平

2023-10-23 02:40

超人氣

更多 >
即使不常光顧 這三樣好處就值得加入好市多

即使不常光顧 這三樣好處就值得加入好市多
港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時

港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時
三樣意想不到的東西 可通過安檢帶上機

三樣意想不到的東西 可通過安檢帶上機
最遺憾的團派二把手？李克強猝逝 與習近平逆風的政治結局

最遺憾的團派二把手？李克強猝逝 與習近平逆風的政治結局
緬因州槍手逃亡逾48小時 CNN：槍手死在樹林中

緬因州槍手逃亡逾48小時 CNN：槍手死在樹林中