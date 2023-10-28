少了陸客 台灣國際醫療產值回不去

陸客醫美健檢簽證至今尚未開放，疫情前，醫美健檢是台灣國際醫療產值的主要來源。圖為桃園機場內醫美廣告。（記者季相儒／攝影）

立委趙天麟外遇陸籍小三，小三持醫美健檢簽證 來台維繫二人感情，意外讓陸客醫美健檢簽證至今尚未開放一事，掀起討論。

新冠疫情 後，台灣國際醫療產值腰斬，今年雖稍回溫，但仍難與開放陸客醫美健檢團來台時的產值相提並論，醫界期待重啟交流，但業界人士分析，兩岸情勢緊張，至少要等大選後，最快明年六月才可能開放。

打著「醫療品質一流」的招牌，台灣2012年開放醫美健檢簽證後，國際醫療產值一路攀升，2019年來到最高點的近190億元（台幣，下同，約5.8億美元），服務最大宗的對象就是「陸客」，占34.6%，就醫科別最多的是「健檢中心」。

不過疫情後，國際醫療產值直直落，第一年產值直接腰斬，僅剩95億元，疫情第二年則進入寒冬，落到64億元，去年僅有60億元。

台灣私立醫療院所協會秘書長吳明彥表示，今年疫情解封後，國際醫療產值有稍稍回穩，只是靠的不再是健檢中心，而是癌症、心血管疾病治療等。2019年就醫科別以健檢中心最多，2022年則由內科拿下，占比22%。衛福部醫事司副司長劉玉菁分析，內科治療增加是與癌症精準醫療、質子治療發展受到國際肯定有關。

北投健康管理醫院副院長魏聰文表示，疫情期間，國內的國際醫療大受影響，至少掉了三、四成業績，靠台灣消費完全補不回來，只是現在兩岸情勢緊張，至少要等明年6月才有機會再談開放。

衛福部去年底恢復國際醫療運作，但陸客醫美健檢簽證，移民 署僅給予「電子簽證」，目前移民署尚未開放任何醫療院所可在系統上協助申請該電子簽證；電子簽證如果開放，申請人可從第三地入境台灣，即使尚未開放旅遊團，陸客也可以從第三地來台。