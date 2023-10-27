我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登見王毅 重申負責任管理美中競爭

紐約雖為民主黨票倉 對移民問題看法已被艾伯特改變

張忠謀回母校談半導體：沒有國安...將失去一切

記者尹慧中／台北27日電
台積電創辦人張忠謀。 (本報資料照片)
台積電創辦人張忠謀。 (本報資料照片)

台積電創辦人張忠謀本周二（24日）回母校美國麻省理工學院（MIT）演講，談到地緣政治和晶片製造議題，他直言，「沒有國家安全，我們將失去我們所珍惜的一切，若可以無論如何都要避免冷戰。」張忠謀也預測，未來幾十年印度越南或印尼的半導體活動可能增加。

張忠謀這次是以「從德州到台灣的半導體製造人生課程（Lessons of a Life in Semiconductor Manufacturing, from Texas to Taiwan）」為題，發表專題演講，現場吸引超過425名聽眾到場。

麻省理工學院教務長巴恩哈特（Cynthia Barnhart）盛讚張忠謀是麻省理工學院非凡傑出校友，且翻新的E52大樓命名為張忠謀與張淑芬大樓（Morris and Sophie Chang Building）。

張忠謀重申，台積電在台灣，達成半導體製造成功的四個關鍵，包含健康的人才供應，願意從事製造業的工程師和其他技術員工、員工流動率低、台灣工業製造業的地理集中度，以及經驗曲線理論（experience curve theory），累積的製造經驗可以降低生產成本。

張忠謀表示，廣泛而言，半導體製造的領先地位與該國的經濟發展狀況有關。他認為，台灣今天所享有的優勢，是美國在上世紀50年代和60年代所享有的。但他表示，未來幾十年，印度、越南或印尼的半導體活動可能會增加，並取決於情況的發展方式。

張忠謀分析，台積電在台灣何以成功，是因為台積電能從台灣很多職業學校得到優秀、訓練有素的技術人員，甚至訓練有素的作業人員，這些學生渴望成為技術人員，過上美好的生活。

台積電 越南 印度

上一則

冷眼集／民進黨執政8年 年輕人聞到腐朽味

下一則

民眾黨不分區名單 驚見陸配徐春鶯 她曾赴陸交流

延伸閱讀

張忠謀：美中脫鉤不利所有人 合作才能加快創新

張忠謀：美中脫鉤不利所有人 合作才能加快創新
拜登傳下周一簽署規範AI行政命令 「發展成國安工具」

拜登傳下周一簽署規範AI行政命令 「發展成國安工具」
藍委疑陸諜色誘趙天麟套機密 促國安及檢調徹查

藍委疑陸諜色誘趙天麟套機密 促國安及檢調徹查
舊金山APEC峰會 張忠謀任台灣領袖代表

舊金山APEC峰會 張忠謀任台灣領袖代表

熱門新聞

趙天麟深陷婚外情風暴。聯合報系記者劉學聖／攝影

趙天麟小三是她…親密照關鍵時刻流出「更致命的在後面」

2023-10-25 15:01
新灃企業股份有限公司是全球主要的汽車腳踏墊與商用地墊專業製造商，董事長陳世文受訪表示，「台灣若被視為戰亂國家，不用說打仗，光是海岸線封鎖，就完了」，「台灣有機會還是要跟大陸合作」。(記者黃仲裕／攝影)

如買個保險 選民用腳投票 台30年最有感移民潮

2023-10-25 02:30
中廣董事長趙少康在臉書發文指出，郭台銘參選初期，面對中共當局會不會查他水表、干預他公司經營的提問時，曾豪氣干雲嗆聲「Please do it！」(取自趙少康臉書)

為教訓郭董介入大選？趙少康：老共小心適得其反

2023-10-23 09:49
富士康集團中國多家企業經傳遭稅務稽查及用地情況現場調查。（路透）

郭台銘投入台總統大選之際 富士康在中多地企業傳遭查稅

2023-10-21 22:00
民進黨立委趙天麟與女性友人多幀親暱照片外流，疑涉婚外情，愛家形象崩壞。（記者卜敏正／攝影）

綠委趙天麟疑涉婚外情 與女性親暱照外流 愛家形象崩壞

2023-10-23 20:18
鴻海集團創辦人郭台銘。（記者杜建重／攝影）

最新民調：郭台銘若參選到底 柯文哲、侯友宜民調幾打平

2023-10-23 02:40

超人氣

更多 >
李克強心臟病發逝世 享壽68歲

李克強心臟病發逝世 享壽68歲
華女德國天鵝湖遇害 檢方披露凶殘過程 控男嫌強姦謀殺

華女德國天鵝湖遇害 檢方披露凶殘過程 控男嫌強姦謀殺
「為何去上海？身邊沒醫師？」李克強突離世 這幾點「不尋常」

「為何去上海？身邊沒醫師？」李克強突離世 這幾點「不尋常」
港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時

港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時
緬因州槍手已逃亡24小時 親友震驚：他是神槍手和好人

緬因州槍手已逃亡24小時 親友震驚：他是神槍手和好人