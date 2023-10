張忠謀回母校談半導體：沒有國安...將失去一切

台積電創辦人張忠謀。 (本報資料照片)

台積電 創辦人張忠謀本周二(24日)回母校美國麻省理工學院(MIT)演講,談到地緣政治和晶片製造議題,他直言,「沒有國家安全,我們將失去我們所珍惜的一切,若可以無論如何都要避免冷戰。」張忠謀也預測,未來幾十年印度 、越南 或印尼的半導體活動可能增加。

張忠謀這次是以「從德州到台灣的半導體製造人生課程(Lessons of a Life in Semiconductor Manufacturing, from Texas to Taiwan)」為題,發表專題演講,現場吸引超過425名聽眾到場。

麻省理工學院教務長巴恩哈特(Cynthia Barnhart)盛讚張忠謀是麻省理工學院非凡傑出校友,且翻新的E52大樓命名為張忠謀與張淑芬大樓(Morris and Sophie Chang Building)。

張忠謀重申,台積電在台灣,達成半導體製造成功的四個關鍵,包含健康的人才供應,願意從事製造業的工程師和其他技術員工、員工流動率低、台灣工業製造業的地理集中度,以及經驗曲線理論(experience curve theory),累積的製造經驗可以降低生產成本。

張忠謀表示,廣泛而言,半導體製造的領先地位與該國的經濟發展狀況有關。他認為,台灣今天所享有的優勢,是美國在上世紀50年代和60年代所享有的。但他表示,未來幾十年,印度、越南或印尼的半導體活動可能會增加,並取決於情況的發展方式。

張忠謀分析,台積電在台灣何以成功,是因為台積電能從台灣很多職業學校得到優秀、訓練有素的技術人員,甚至訓練有素的作業人員,這些學生渴望成為技術人員,過上美好的生活。