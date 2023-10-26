富士康被查 國台辦：正常執法 專家：對拜登政府的警告

中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮25日在例行記者會上回應大陸鷹派官媒富士康遭查稅的問題。(中央社)

鴻海旗下的中國大陸富士康集團日前傳出遭查稅，引發各界高度關注。大陸國台辦發言人朱鳳蓮25日首度對此作出回應，強調這是正常的執法行為。部分專家則表示，此舉可能是中國對美國企業和拜登政府的警告。

朱鳳蓮在昨日國台辦例行記者會上被問及富士康遭查稅一事時說，大陸有關方面依法依規對所有企業一視同仁開展遵紀守法調查，是正常的執法行為。

她並稱，「需要強調的是，我們尊重、關愛、造福台灣同胞的政策立場、善意誠意不會改變，將一如既往支持台商台企在大陸投資興業，營造良好發展環境，持續完善落實惠及台胞台企的政策措施，為台胞台企在大陸更好更快發展提供機遇與空間。」

針對民進黨 籍立委趙天麟 爆出婚外情，且對象還是大陸籍女子，引發洩密及大陸「介選」等疑慮。對此，朱鳳蓮說，「我們的立場非常明確，不介入台灣選舉，對於相關參選人在私德方面存在的問題沒有評論」。

但她補充說，「我想有一點明確的就是，人民並不希望看到私德有虧的人為自己服務。」不過，在國台辦旗下「中國台灣網」關於這場記者會的文字實錄中，則是刪去有關趙天麟的問答。

另外，對於交通部長王國材日前坦言，陸客今年不會來台，要看明年。朱鳳蓮則回應，過去三年，民進黨當局對兩岸人員往來和交流採取一系列禁限措施，封堵了兩岸旅遊發展之路。「如果說兩岸旅遊有僵局，癥結和障礙就是民進黨當局」。

不過朱鳳蓮仍指出，實現包括旅遊在內的兩岸交流正常化、常態化是兩岸同胞共同心願，符合兩岸同胞共同利益。希望兩岸同胞共同努力，推動兩岸關係儘快回到和平發展的正確軌道，早日實現兩岸旅遊和雙向交流健康發展，增進兩岸同胞利益福祉。

朱鳳蓮在記者會上也回答有關台東釋迦 恢復銷往大陸一事，她表示，只要堅持「九二共識」、反對台獨，兩岸就是一家人。一家人的事情就好商量、好解決。大陸願同中國國民黨、台東縣等方面，就擴大輸入台灣釋迦等深入溝通，作出妥善安排。