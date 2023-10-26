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退役上校牽線吸收 軍官夫妻洩密遭重判

記者張議晨／高雄26日電
空軍退役上校劉聖恕吸收現役龔姓少校（左二）交付機敏情資，法院審理期間龔男認罪自白，判3年6月徒刑。(記者張議晨／攝影)
空軍退役上校劉聖恕吸收現役龔姓少校（左二）交付機敏情資，法院審理期間龔男認罪自白，判3年6月徒刑。(記者張議晨／攝影)

空軍退役上校劉聖恕透過空殼公司轉入大陸資金，吸收多名現退役海、空軍官交付軍事機密文件，高雄高分院昨依違反國安法等罪，重判劉男20年徒刑，沒收犯罪所得台幣1760萬元(約54萬3815美元)；而遭到劉男吸收的軍官「夫妻檔」孫姓中校及妻子劉姓少校，各判處19年半、20年半的徒刑。

檢調查出，劉聖恕於2013年空軍退役後赴陸經商，被大陸情治單位吸收，返台刺探軍情；劉男先請林姓好友在高雄成立空殼公司，讓陸方轉入資金，作為交付軍官洩密的報酬。

孫姓中校因流連賭場、電子遊藝場，欠下大筆債務，劉聖恕知悉後，鎖定孫男發展下線，答應孫男只要交付機敏文件，視機密等級每筆可獲台幣數萬元至十多萬元的報酬。

孫男還拉同為空軍的劉姓少校妻子入夥，劉女佯稱要製作教材、簡報，向部隊學弟、同事索取機密文件，取得資料後，再轉交給劉男換取酬庸。

孫男沉迷賭博風聲傳到部隊，2019年退伍，但仍利用部隊人脈，刺探及收集軍事資料，獲取陸方逾百萬元酬金。

全案今年初爆發，調查局搜索約談劉聖恕、孫姓中校夫妻檔、龔姓少校等4人，全被檢方聲押獲准；另鄧姓、劉姓少校及林男（劉聖恕友人）各以台幣10至20萬元交保。

法院審理期間，龔姓少校認罪交保，孫男辯稱交付的軍機有部分是偽造，但鑑定確認交付文件含國防機密檔案，合議庭不採信他說法。

依據陸海空軍刑法，現役軍人洩漏或交付軍機於敵人者，處死刑或無期徒刑，法院考量孫男與劉女無前科、涉案情節及犯罪動機等，未處以最重之刑。

劉女屬現役軍人，法院依交付機密於敵、期約賄賂等罪，判1年至17年不等徒刑，8罪合併定刑20年6月；孫姓中校則依交付機密於敵、期約賄賂、詐欺取財等9罪，合併判刑19年半。

龔姓少校交付3筆資料判刑3年6月，鄧姓少校交付一筆判刑兩年，另名劉姓少校獲判無罪。林男協助設立空殼公司，但因無洩密等事證，判6月徒刑，得易科罰金。

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