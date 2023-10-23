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路透：富士康在中國被查稅 可能是政治因素

編譯葉亭均／綜合外電
富士康在中國被查稅，路透引述消息人士報導，此事可能和政治因素有關。(路透)
富士康在中國被查稅，路透引述消息人士報導，此事可能和政治因素有關。(路透)

有關中國官媒環球時報報導，中國官方對鴻海集團祭出查稅等措施，路透今天（23日）報導，兩位消息人士周一表示，鴻海遭中國調查比較特殊，「可能因政治因素」，而被中國媒體單獨揭露。

消息人士說，距離台灣2024年總統大選不到三個月，鴻海近年配合客戶要求將部分產能移往印度，這些都是政治考慮因素，所以才會在這時候被調查。

其中一位消息人士向路透表示：「鴻海高層沒有預料到會有這個調查。」他認為這次的調查比較特殊。

另一位消息人士指出，中國經濟現在不好，現在就是選邊站，「你要麼站我這邊，不然就是不要，有警告的意味。」

環球時報在周日率先披露，中國稅務部門近期對富士康集團在廣東、江蘇等地的重點企業進行稅務稽查，自然資源部門對富士康在河南、湖北等地的重點企業用地情況進行現場調查。

鴻海隨後針對上述被調查事宜公告說，「合法合規為集團在全球各地的基本原則。我們會積極配合相關單位的相關作業」。

鴻海表示不會再進一步發表評論；中國國台辦則沒有立即回覆置評請求。

鴻海創辦人郭台銘先前已宣布，將以獨立參選人身份投入2024年台灣總統大選。

台灣的政府官員周一表示，已在第一時間跟鴻海保持聯繫；台灣即將進入總統大選，是否有政治打壓，「台灣人民都在看」。

經濟部長王美花接受媒體採訪時說，經濟部產業發展署昨天已與鴻海聯絡，廠商本身也有因應，經濟部會隨時關切產業、廠商的發展情形，「相關議題有沒有政治打壓，台灣人民都在看」。

行政院長陳建仁也指出，台灣即將進入總統大選的期間，政府會持續關注台商的需求，繼續做「台商朋友的後盾」。

鴻海 河南

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