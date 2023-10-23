富士康遭查稅 鴻海：法合規 郭辦：郭已辭職不予評論

鴻海集團旗下富士康去年蟬聯大陸的外資投資第一，傳出遭大陸官方查稅，是否影響外商投資意願值得關注。圖為大陸深圳富士康龍華科技園區員工在產線的作業情形。(路透資料照片)

中國大陸官媒環球時報22日報導，大陸稅務部門近期依法對鴻海 集團旗下的富士康在廣東、江蘇等地的重點企業進行稅務稽查，自然資源部門對富士康在河南 、湖北等地的重點企業用地情況進行現場調查。鴻海集團昨天對此發布重大訊息，強調合法合規為集團在全球各地的基本原則，會積極配合相關單位的相關作業。經濟部則表示，第一時間已與鴻海聯絡，後續將視情況提供協助。

大陸當局對鴻海集團出手查稅、查用地，引起台商圈和科技業的高度關注，外界認為是針對鴻海創辦人郭台銘 參選而來。

郭台銘競選辦公室回應，郭過去就曾表示，他4年前已將鴻海經營權交出去，這期間他完全沒有管公司；並在9月以「個人因素」為由，宣布辭任鴻海董事。對於富士康在大陸遭查稅一事，不予回應。

2024年總統大選進入白熱化階段，大陸近期針對兩岸經貿互動舉措不斷，包括商務部10月9日公告，將貿易壁壘調查期限延長3個月，至台灣大選前一天。

大陸昨天透過官媒釋出調查富士康在大陸多地企業的消息，但並未說明對富士康查稅與查用地情況的原因，也未公布調查結果。

大陸國台辦發言人陳斌華上月被問及郭台銘參選議題時回應，當前兩岸關係處於關鍵時刻，面臨重要抉擇；要共同傳承弘揚關公文化，講忠義、重誠信，堅守民族大義，維護國家統一，反對台獨分裂行徑和外部勢力干涉。

大陸當局在敏感時機對指標性台商出手，前例不少。2016年，與蔡英文總統家族曾有商業往來的海霸王集團，在大陸多地工廠先後因標示不實等問題遭罰，海霸王後來透過媒體刊登全版廣告，自稱非「綠色台商」。