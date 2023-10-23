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新聞眼／麻木民進黨 對民意海嘯無感

記者 程平、陳洛薇
民進黨總統參選人賴清德日前到往陽明交大演講，提到未來要蓋13萬戶社宅，有學生提問時吐槽「記得你過去的市長任內也並未完成、落成任何一戶社宅」。(本報資料照片)
民進黨總統參選人賴清德日前到往陽明交大演講，提到未來要蓋13萬戶社宅，有學生提問時吐槽「記得你過去的市長任內也並未完成、落成任何一戶社宅」。(本報資料照片)

2024大選倒數，希望政黨輪替「下架民進黨」的民意逐日攀升，已高達6成，這是民意對民進黨政府的最後通牒，綠營卻似乎麻木無感。

「政府在感受人民的痛苦，跟人民的感覺，真的差很遠。」民進黨在野時，蔡英文強力監督馬政府油電雙漲政策，當時的蔡英文和民眾站在一起，為民發聲；現在的蔡總統，卻離民眾好遠。

執政黨連最基本的民生需求都沒有辦法滿足，全民擔驚受怕的痛苦，綠營感受不到，政府和人民之間的鴻溝愈來愈大，就像白天不懂夜的黑，當初穿草鞋的民進黨，不知哪裡去了？

蔡政府執政缺蛋、缺水、缺電、缺藥、缺口罩、缺疫苗、缺快篩，萬物皆漲，只有薪水停滯，罵馬政府開放瘦肉精美牛，自己卻也開放瘦肉精美豬，非核家園實質跳票，燃煤、燃氣火力全開，全民用肺發電，還不能罵得太過分，以免被查水表、網路被肉搜，全家被清算。

民進黨髮夾彎不斷，但也不怕你罵，反正充耳不聞，聽煩了，側翼自會攻擊不同意見的人，甚至還有如外交部長吳釗燮這樣的官僚，竟敢對民意拍桌。賴清德曾卑微請求「請總統停止網軍攻擊我」，連賴清德都招架不住，更何況升斗小民。

民進黨起於草莽，坐上廟堂，完全執政七年多，手握權力，腳上的草鞋也換成了進口鞋，距離基層愈來愈遠。不知世上苦人多，對人民苦痛無感，執政弊案叢生，女大生問賴清德如何解決，賴要求她具體說明哪件案例，一句話把女學生懟回去。去年九合一敗選後，賴清德向選民鞠躬道歉的高標準反省，如今只剩下權力的傲慢。

選民要的其實不多，安居樂業是人民最簡單的心願，但如今食不安、居不定，更別說樂業。民心思變，期待改變的民意正在凝聚；去年民進黨慘敗，認為鐘擺效應會再擺回來，但民意海嘯一來，再大的執政艦隊也會翻船。

民進黨 賴清德 蔡英文

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