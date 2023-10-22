郭台銘總統連署之際 富士康在大陸多家企業遭查稅

富士康集團在大陸多家企業經傳遭稅務稽查及用地情況現場調查。（路透）

正當鴻海集團創辦人郭台銘 積極投入台灣總統大選連署之際，大陸官媒「環球時報」22日獨家報導，大陸稅務部門近期依法對富士康集團在廣東、江蘇等地的重點企業進行稅務稽查，自然資源部門對富士康在河南、湖北等地的重點企業用地情況進行現場調查。

或許為撇清外界政治聯想，環球時報還特別引述廈門大學台灣研究院副院長張文生20日受訪時說法指出，大陸有關部門對任何涉嫌存在違法違規行為的企業進行稅務稽查、用地情況調查，屬於「正常的」依法行政，合情合理合法。

張文生說，富士康旗下企業有義務積極配合稽查、調查，若確有違法違規行為，應認錯認罰、加緊整改。

張文生表示，作為指標性台資企業，富士康更是獲利良多，在大陸做大做強；包括富士康在內，台資企業在大陸分享發展紅利、獲得長足發展的同時，「也應承擔相應的社會責任，為推動兩岸關係和平發展發揮積極作用」。

在郭台銘堅持投入總統大選後，8月底，大陸國台辦主任宋濤特別陪同國民黨副主席夏立言 前往參訪郭台銘篤信的山西運城關帝廟。在來到劉備、關羽、張飛當年結義的誓詞「結義圖石碑」前，宋濤還刻意唸出碑文上最後兩句：「背義忘恩，天人共戮。」

在9月13日例行記者會中被問及宋夏兩人共同參訪運城關帝廟，是否是在隔空喊話郭台銘信守承諾時，國台辦發言人陳斌華說，「當前，兩岸關係處於關鍵時刻，面臨重要抉擇。兩岸中國人要共同傳承弘揚關公文化，講忠義、重誠信，堅守民族大義，維護國家統一，反對台獨分裂行徑和外部勢力干涉」。