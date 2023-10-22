美歐重申不支持台獨 藍委：避免第3戰場 管控台海風險

國民黨立委陳以信。（本報資料照片）

歐盟 外交與安全政策高級代表波瑞爾昨稱，台灣不應單方面宣布獨立。國民黨立委陳以信分析，美國在台協會（AIT ）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）才剛赴台稱美國不支持台灣獨立，歐盟外交代表接著就發文，他認為這是美國面對俄烏戰爭持續、以巴衝突將升級時刻的布局考量，就是要極度管控台海發生戰事的風險，在美方此態度下，他認為不只歐洲，接下來還有其他主要國家會有類似表態。

陳以信表示，美國面對兩個戰場，全球布局上可說是最脆弱時刻，不希望再出現第三個，讓台海成為美國的芒刺，這也解釋為何羅森柏格毫無預兆的多度赴台，過去AIT主席了不起兩、三年來一次，很可能就是傳達美方高層希望降低挑釁風險的訊息，美方、歐盟發言都是有意識的外交思維，極度避免台海風險發生。

陳以信也說，這也代表美方始終對民進黨 的台獨路線不放心，他日前質詢行政院長陳建仁是否和美方反對台獨立場一致，陳建仁竟然答「是」，這對民進黨的行政院長來說大概是史無前例，也代表美方應有相關動作。

民進黨立委羅致政說，台灣不會片面宣布獨立，現在破壞現狀是對岸，每天戰機挑戰海峽中線；至於波瑞爾發言看似平衡兩邊，其實是說給中國聽，要對岸不要試圖改變現狀。