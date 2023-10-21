我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遭哈瑪斯俘虜的伊州母女檔獲釋 燦笑與拜登通話

紐約就業數據創新高 疫期消失的百萬工作全恢復

兩岸關係敏感 台胞大選返鄉專案 華航長榮未加入

台灣新聞組／台北21日電
圖為長榮航空班機。（本報資料照片）
圖為長榮航空班機。（本報資料照片）

大陸全國台企聯昨天公布明年初的選舉與春節「台胞返鄉團購機票」方案，總共有十家大陸航空公司參與促銷活動，北京、上海往返一趟台北各為人民幣1800元（約新台幣8000元、246美元）、1190元（約新台幣5200元、163美元）左右，但因為當前兩岸關係太敏感，主要的台籍航空公司華航跟長榮都沒有參加這次方案。

台企聯會長李政宏昨天就「2024年初台灣選舉及春節期間往返兩岸『台胞返鄉團購機票』」表示，對於明年初的大選，在大陸的台胞、台商朋友，都踴躍地想要回去行使投票權，但每次選舉時間都和春節過年有落差，執政當局又不實施通訊投票制度，增加大家花費於機票等返鄉成本的負擔，台企聯做為服務台商的組織，幫助廣大台胞、台商朋友們創造條件，這是最基本的權利。

他進一步表示，台企聯無法左右任何人的投票意向，只希望提供一個更便利、低成本的解決之道，因此透過協商發布上述通知，目前已有十家大陸航空公司明確團購機票事宜，至於台籍航空公司的部分也有溝通，相信會在依循台灣有關規定下提供它們的方案。

此次台企聯的通知雖然明言「華航、長榮航空公司將推出相關促銷方案，待方案確定後，另行通知」，但由於事涉敏感，因此華航與長榮兩間國籍航空公司都持相當謹慎態度。

據了解，台籍航空公司不會特別針對「選舉」做促銷，只會針對市場情況有所舉措，例如可能會針對過年前的「淡季」做出促銷。

至於春節，因為還未看到需求很明顯的跡象，國籍航空公司目前也還沒規畫加班機。尤其是目前兩岸航線受限於人員往來等各種政策，平均載客率只有五到六成，除非政策有進一步開放，過年期間的需求才可能跟往年正常時相當。

經常往返江蘇南京和上海工作的上海台協科創工委會幹部鄭文欽表示，台幹回台灣比較麻煩，主要看台資公司是否願意給假回台投票或回過農曆春節。

根據方案，十家大陸航空公司包括國航、東航、南航、海航、深航、山航、廈航、川航、春秋、吉祥等。直航航點分別為北京、上海、成都、重慶、杭州、廣州、深圳、武漢、鄭州、青島、廈門、福州、昆明。

通訊投票 長榮 北京

上一則

吳宗憲、曾國城、胡瓜奪金鐘大獎 吳宣布不再參加

下一則

最新民調：台59%選民 拒絕民進黨2024年繼續完全執政

延伸閱讀

柯辦拒絕折衷方案 侯辦：合不成須負責

柯辦拒絕折衷方案 侯辦：合不成須負責
長榮航空榮獲Condé Nast Traveler肯定 勇奪全球最佳航空公司第九名 全球最佳機上餐飲及北美地區最佳國際航空第八名

長榮航空榮獲Condé Nast Traveler肯定 勇奪全球最佳航空公司第九名 全球最佳機上餐飲及北美地區最佳國際航空第八名
民主黨擬在大選當武器：眾院票投喬登的議員 只會聽命川普

民主黨擬在大選當武器：眾院票投喬登的議員 只會聽命川普
T-Mobile：部分用戶手機費用將自動升級更昂貴方案

T-Mobile：部分用戶手機費用將自動升級更昂貴方案

熱門新聞

為籌畫軍事反攻大陸，蔣中正（左）在1965年花了一整年時間試圖遊說美方支持，甚至出動妻子宋美齡（中）與兒子蔣經國（右）。(翻攝自蔣中正先生年譜長編)

「終身不忘情」 蔣中正日記自述戀癡李子青

2023-10-14 02:30
台積電創辦人張忠謀14日偕同夫人張淑芬參與台積電運動會。(記者李孟珊／攝影)

92歲張忠謀聊養生 50歲後要保持「這項」好習慣

2023-10-14 02:04
施明德。(本報系資料照)

「我是巴勒斯坦人，我哭泣」 施明德：現在是表態時刻

2023-10-15 15:54
一位輪班作業員表示，自己在台積電工作十年，近期被醫生告知「身體吃不消」萌生離開的念頭，卻不知道「下山後」該怎麼辦，故發文詢問網友。（本報資料照片）

台積電待十年吃不消…老鳥1原因「想求去」 網勸三思

2023-10-18 20:03
鴻海創辦人郭台銘積極拚連署爭取2024總統大選門票。18日適逢他73歲生日，他在深夜透過臉書有感發文。（取材自郭台銘臉書）

深夜發文慶生 郭台銘：有股愈來愈篤定的情緒

2023-10-18 21:41
張男1天內3度爬窗闖進前女友家，還餵藥利用她昏睡時硬上得逞。示意圖。（取材自ingimage）

前男友三度爬窗闖進家 餵藥迷昏她硬上還傳給現任男友看

2023-10-17 23:29

超人氣

更多 >
這位101歲人瑞的長壽秘訣 你大概沒聽過

這位101歲人瑞的長壽秘訣 你大概沒聽過
「怪不得希特勒想擺脫他們」花旗女員工評加薩醫院爆炸 這下慘了

「怪不得希特勒想擺脫他們」花旗女員工評加薩醫院爆炸 這下慘了
金馬影帝紐約出意外 急診苦等8小時嘆：嚴重點早掛了

金馬影帝紐約出意外 急診苦等8小時嘆：嚴重點早掛了
犯下危險錯誤 發拜登和美駐以色列特種部隊合照「沒打馬」 白宮急刪文

犯下危險錯誤 發拜登和美駐以色列特種部隊合照「沒打馬」 白宮急刪文
亞航CEO邊裸上身按摩邊開會 社群上傳照片遭撻伐

亞航CEO邊裸上身按摩邊開會 社群上傳照片遭撻伐