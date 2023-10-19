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向心終返家 港蘋果日報前總編道歉 承認共諜案報導失實

記者陳宥菘／台北19日電
捲入共諜案的中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦被限制出境近四年，獲判無罪確定，18日晚從桃園國際機場搭機返回香港。（記者黃仲明／攝影）
捲入共諜案的中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦被限制出境近四年，獲判無罪確定，18日晚從桃園國際機場搭機返回香港。（記者黃仲明／攝影）

因遭控涉及共諜案和洗錢案的中國創新投資公司主席向心夫婦，在遭限制出境近四年後，獲得不起訴與無罪判決，兩人昨晚從桃園國際機場搭機返回香港，記者詢問是否委屈，向心說「現在顧不上想了，現在回家重要。」

四年前指控兩人從事間諜情報工作的香港「蘋果日報」時任總編輯羅偉光，17日晚間透過香港媒體公開發表道歉聲明，指當時報導內容未經求證、調查或引證，就完全不正確及嚴重失實的報導向向心夫婦致歉。

羅偉光所述的報導刊登於2019年11月至12月，當時自稱共諜的王立強牽扯向心、龔青夫婦，稱受兩人指示在台灣從事情報工作，並介入2020總統大選。香港「蘋果日報」當時跟進報導，並透過報紙、新聞網及Facebook粉絲專頁大量刊發相關內容。

據香港「明報」報導，中國創新投資公司17日發表通告指，就2019年11月至12月期間，蘋果日報、蘋果互聯網及前蘋果日報總編輯羅偉光，在互聯網上發布和傳播大量涉嫌誹謗該公司、中國趨勢控股公司執行董事向心及其替任董事龔青，從事間諜或者特務活動的虛假新聞報導，羅偉光已承認該等報導失實，並在香港「明報」公開發表道歉聲明。

根據香港「明報」網站，羅偉光在道歉聲明中表示，就上述有關報導、文章聲稱向心及龔青是中國情報人員或中國特工，受命於中國共產黨、中國人民解放軍、中國人民解放軍總參謀部的意願和指示行事，中國創新及中國趨勢兩家公司則是情報機構，「此等內容完全不正確及嚴重失實」。

羅偉光指出，他本人及蘋果日報、香港蘋果日報Facebook專頁並無就該等內容事先作出任何求證、調查或引證。因此，他本人為以上完全不正確及嚴重失實的報導內容僅此向上述公司、向心及龔青致歉。

羅偉光並承諾，將不再直接、間接、透過或指示任何人士或機構發布有關或類似的內容。

向心夫婦被控間諜一案，北檢依國安法查辦，但最終不起訴，改依洗錢罪起訴，但洗錢罪一審、二審判決無罪，台灣高等檢察署未上訴，案件終局確定。

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