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訪台面試總統參選人？羅森柏格：面試是不恰當的形容

記者陳熙文／台北19日電
AIT主席羅森柏格15日訪台，展開為期5日的訪問，是她今年上任以來第三度訪台，頻率非常頻繁，但她否認是訪台面試總統參選人。（記者陳熙文／攝影）
AIT主席羅森柏格15日訪台，展開為期5日的訪問，是她今年上任以來第三度訪台，頻率非常頻繁，但她否認是訪台面試總統參選人。（記者陳熙文／攝影）

美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）三度訪台，與三位總統參選人分別見面，外界視為是再度替美國面試參選人。羅森柏格今天否認這是面試，她說，是美國希望更了解參選人對台灣的願景，面試是不恰當的形容。

羅森柏格10月15日訪台，展開5天訪問，是她今年上任以來，第三度訪台，頻率非常頻繁。她表示，她之所以第三度來台，是因為這是台美關係非常重要的時刻，也顯示出美國對台美關係的重視，是首要關注的議題。

羅森柏格說，這次訪台分別與三位宣布參選的總統參選人見面，透過這樣的見面，能夠深化彼此之間的友誼，也更進一步了解他們對台灣的願景，同時延續過去幾個月來，他們在台美夥伴關係，及共同利益的相關討論。

她指出，美國不會偏袒任何一方，也反對任何境外勢力對台灣總統大選的干預，美國期待與台灣民選出來的領袖合作，無論大選結果如何，美國對台政策不會改變。

她表示，美國沒有在面試參選人，美國在台灣大選中是沒有票的，面試是不恰當的形容。

羅森柏格說，她與總統參選人會面，是要更了解他們對台灣的願景，也要讓他們了解到美國所關注的優先事項，以及利益，建立一個關係基礎，以備未來無論誰當選，美國都準備好與對方合作。

至於沒有與正在獨立參選總統連署的鴻海創辦人郭台銘見面，她表示，AIT對於總統參選人的認定，是依據中選會而定，以此來決定與誰來進行互動。

面試 AIT 郭台銘

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