2023遠見高峰會／百年巨變下 美中台如何保命？

遠見高峰會專題對談，左起台北論壇基金會董事長蘇起、香港恒隆地產董事長陳啟宗。(圖：遠見雜誌提供)

再全球化時代來了，新地緣政治卻挑戰不斷，台灣準備好了嗎？2023遠見高峰會「新地緣政治」論壇，由遠見．天下文化事業群董事長王力行主持，邀請蘇起、陳啟宗提出全球政經觀察。

2023遠見高峰會上午場的「新地緣政治，經濟與和平前景」專題對談，邀請香港恒隆地產董事長陳啟宗、台北論壇基金會董事長蘇起，並由遠見．天下文化事業群董事長王力行主持，探討美中科技冷戰格局下的新地緣政治，以及展望2024年的全球經濟。

●蘇起：如「大姑娘上花轎」，美中都在學習如何相處

對談開始，王力行問及，中美未來若進行對抗將只有輸家沒有贏家，兩位專家如何看待兩岸是否會擦槍走火？對此，蘇起認為沒有國家願意爆發戰爭，美中亦然，弔詭的是，目前雙方都不願意退讓。

蘇起以「大姑娘上轎」形容美中兩強目前的相處情況，一個是世界最古老的大國（中國），一個是全球最年輕的大國（美國），兩國都是首次以強國身分競爭，彼此均缺乏經驗，都在摸索都在學習如何相處，在這個過程中，台灣在2024年1月的總統大選舉足輕重。

蘇起擔憂這場選舉結果會成為兩岸衝突的導火線，若是民進黨籍總統候選人賴清德 當選，中國內部將面臨較大的壓力，中國國家主席習近平 不會給賴清德時間來「觀其言、聽其行」，只會進一步壓縮台灣國際空間。

但蘇起也強調，就算不是賴清德當選，雖然兩岸衝突不會那麼快，但是中國依然不會放棄收復台灣，不會再拖，照樣會給壓力。也因此，蘇起期待11月美國舊金山APEC拜習會的談論內容，希望兩國的「學習過程」順利，雨露均霑。

●陳啟宗：美國想維持世界領導地位

至於美國會不會成為兩岸衝突的協調者，陳啟宗坦承這是假設性問題，他只認為現階段北京政府絕對不願意與美國爆發戰爭，雙方都不願（也不敢）輕易開戰，況且，一旦美國調停失敗後，全球對於美國的信心大幅降低，進而造成美元走弱，影響甚鉅。

蘇起則提醒，據他觀察美國內政，共和、民主兩黨的政治立場傾向愈趨一致，尤以「反中」已成兩黨共識，短期間不會改變。其次，美國的決策已走向「弱總統、強國會」，儘管美國國會立法影響社會的價值觀走向，離地緣政治較遠，但是，現任白宮主人拜登 （Joseph Biden）眾多的行政決定權已被強力壓縮，「美國立法壓迫行政部門的情況會愈來愈明顯。」

蘇起強調，美國眾院議長目前仍然難產，讓美國國會陷入短暫混亂，美國總統呈現相對弱勢，美國國會又群龍無首，台灣若持續翻攪美中關係，造成緊張，非全球之福。

●美中台還不到妥協的時候，需先確認「有妥協的意願」

王力行追問，既然美中兩國都在學習相處，其中是否有妥協的空間？

對此，陳啟宗觀察，美國絕不願意與任何國家妥協，更不願意看見有任何國家可與之匹敵，尤其美國當初對日本經濟崛起的打壓，令全球印象深刻。美國現在針對的對象則是中國，「美國怎麼願意妥協？」

曾在美國求學的蘇起則指出，他無法預言未來的發展，但目前還不是中美台三方談妥協的時候。他憶及曾在學生時代，有幸認識SALT（美蘇限武談判）第一階段的談判代表，那位代表透露，真正的妥協都在檯面下，必須先確認「有妥協的意願」，才能真正進入談判。

美中目前都缺乏互信，但都太有自信了，他擔心雙方談判本應順利，但若加入台灣因素，對於美中關係便會增加不確定性。

●拜登被「綁架」、普丁務實、習近平相對無顧忌？

對談中，王力行也要求兩位專家對俄國總統普丁（Vladimir Putin）、美國總統拜登以及中國國家主席習近平進行比較。

陳啟宗評價，拜登是個老好人，但目前很明顯已被綁架，施政受阻，必須觀察對美國及全權影響的後續效應；至於習近平，三人中他顯得相對沒有顧忌，只需注意黨內意見即可；普丁儘管非常務實，但也懷有恢復往昔「大俄羅斯榮光」的夢想。

蘇起沒有針對三位領導人進行比較，但他警告美國目前的問題比較大，台北論壇曾在年中邀請知名學者黎安友（Andrew Nathan）訪台演說，這位遭中國取消簽證逾20年的中國通也坦承，美國面臨貧富落差、種族問題嚴重，但又不願意正視與解決，既要維持世界領導地位，卻不願意對所有挑戰者讓步，令人擔憂。

他認為中國問題相對較小，只是在間諜氣球事件之後，中國對美國態度的轉變，值得關注。

●保命或保本？迎接百年未見巨變

王力行請教陳啟宗，國際企業家怎麼看待地緣政治的變化？如何應變？縱橫商場多年的陳董事長回應，外界都太高估了企業家的地位，在目前的全球局勢中，政治人物只有在知道自己的軟肋、缺點後，才會請教企業家，企業家會就自己所知進行貢獻，「企業家很務實」。

對談最後，王力行要求兩位專家各以一句話總結現今的全球環境，陳啟宗認為企業家正面臨「保命或保本」的挑戰，活下去最重要。蘇起則要大家做好「迎接百年未見巨變的心理準備」，以因應中美關係對台灣帶來的未來變局。