我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山「空屋徵稅」明年1月起每單元繳2500元至5000元

以色列為何延遲發動加薩地面戰？三個原因

退役中校要軍官「戰時不抵抗」 不想吐12年退休俸敗訴

記者林孟潔／台北18日電
國防部空軍退役中校杜永心當共諜，利誘現役軍官要求在台海發生戰爭時採取消極不抵抗作為，他不服軍方處分吐還已支領的退除給與，提行政訴訟被判決敗訴。（本報資料照片）
國防部空軍退役中校杜永心當共諜，利誘現役軍官要求在台海發生戰爭時採取消極不抵抗作為，他不服軍方處分吐還已支領的退除給與，提行政訴訟被判決敗訴。（本報資料照片）

台灣國防部空軍退役中校杜永心赴陸經商被解放軍吸收、在台發展組織，多次利誘現役軍官加入，要求在台海發生戰爭時採取消極不抵抗作為，最高法院依國家安全法判杜4年徒刑定讞，軍方認定他喪失請領退除給與的權利，並要求他吐還12年的錢，他不服提行政訴訟，台北高等行政法院判他敗訴，可上訴。

杜1994年赴陸經商，因為是軍人退伍，被解放軍情報單位總政治部（中央軍事委員會政治工作部，俗稱「總政」）相中成為共諜。2006年間，杜得知蔡姓陸軍中校經濟困難，認為有機可乘，以金錢利誘，試圖籠絡蔡「效忠祖國」。

杜永心邀蔡適時對「總政」表態，希望台海發生戰爭採取消極不抵抗作為，蔡一開始不以為意而收受杜的金錢和物品，但杜積極要求蔡錄製影像向中共「表示友好」，蔡覺不妥而拒絕。

杜多次在餐敘席間以蔡結婚、購車和蔡母生病就醫等名義送了5萬（台幣，下同）到10萬不等紅包，還送大陸貴州茅台酒和武夷山特色茗茶等物，力促蔡與「總政」高層見面，且考量蔡是現役軍人，赴陸旅遊恐受限制，為免遭人懷疑，杜還將見面地點選在東南亞國家，但後來因國內屢破共諜案，計畫暫緩，最後作罷，杜永心最終判4年徒刑定讞。

空軍司令部處分杜永心喪失請領退除給與的權利，並應繳回自2011年10月15日起已支領的退除給與，杜不服提訴願被駁回，再提行政訴訟救濟。

杜主張，國安法規定是禁止人民在台灣為中共發展親共組織，而非發展中國共產黨本身，認為刑事判決認定他犯為大陸地區發展組織未遂罪，屬嚴重錯誤的法律見解，且處分他繳回已支領的退休俸，有違法不溯及既往原則。

北高行認為杜永心意圖危害國家安全，2011年10月起先後交付金錢、招待國外旅遊、協助蔡母醫藥費、贈與茶酒等方式，邀約蔡適時對中共當局表態，必要時拿出誠意為中共效忠，若台海發生戰爭採取消極不抵抗作為，欲使蔡成為支持中共組織的一員，刑事判決已認定違反國安法，空軍司令部處分喪失退除給與、繳回已支領的部分，並無違法之處，判決杜敗訴。

中共 解放軍 東南亞

上一則

空軍松指部淪陷 地勤少校遭共諜吸收交軍機被起訴

下一則

外交部三起性騷成案 記過處分、送監察院

延伸閱讀

加拿大軍機遭解放軍機近距離攔截 中國：滋事挑釁

加拿大軍機遭解放軍機近距離攔截 中國：滋事挑釁
中國與日本磋商海洋事務 要求停止台海、釣島消極言行

中國與日本磋商海洋事務 要求停止台海、釣島消極言行
美軍反潛機再度飛越台海 共軍東部戰區：組織戰機跟監

美軍反潛機再度飛越台海 共軍東部戰區：組織戰機跟監
共機擾台每月增逾百架次 國台辦：和平分裂是癡心妄想

共機擾台每月增逾百架次 國台辦：和平分裂是癡心妄想

熱門新聞

為籌畫軍事反攻大陸，蔣中正（左）在1965年花了一整年時間試圖遊說美方支持，甚至出動妻子宋美齡（中）與兒子蔣經國（右）。(翻攝自蔣中正先生年譜長編)

「終身不忘情」 蔣中正日記自述戀癡李子青

2023-10-14 02:30
台積電創辦人張忠謀14日偕同夫人張淑芬參與台積電運動會。(記者李孟珊／攝影)

92歲張忠謀聊養生 50歲後要保持「這項」好習慣

2023-10-14 02:04
施明德。(本報系資料照)

「我是巴勒斯坦人，我哭泣」 施明德：現在是表態時刻

2023-10-15 15:54
自8日以來，以色列對加薩發動報復性攻擊，誓言將哈瑪斯夷為平地，到處屍體橫陳。（Getty Images)

滯以台人向外交部求助遭冷回 學者聲援「拒絕巨嬰」

2023-10-11 18:17
國慶焰火今晚提早20分鐘施放，中市府表示，因為蔡總統等人致詞太簡短，說完就啟動焰火。記者黃仲裕／攝影

雙十國慶焰火提早20分鐘施放被罵翻 原因是…

2023-10-10 15:56
「藍白合」會前會14日舉行，「美麗島電子報」公布最新民調，在三腳督情勢下，民進黨總統參選人賴清德支持率37.8%、國民黨侯友宜22.4%排第二、民眾黨柯文哲20.8%第三。（本報資料照片）

藍白合會前最新民調 侯友宜逆轉勝柯文哲 賴清德37.8%

2023-10-15 02:29

超人氣

更多 >
快回家找舊電子產品 好市多等零售商推出舊電器換禮卡

快回家找舊電子產品 好市多等零售商推出舊電器換禮卡
匿名捐出75億元畢生財富 他在租來的公寓去世

匿名捐出75億元畢生財富 他在租來的公寓去世
紐約地鐵致命意外 皇后區少女落軌遭列車迎面撞死

紐約地鐵致命意外 皇后區少女落軌遭列車迎面撞死
注意…T-Mobile這些計畫 將自動漲價

注意…T-Mobile這些計畫 將自動漲價
億萬富豪痛批哈佛對哈瑪斯模稜兩可 宣布斷絕往來

億萬富豪痛批哈佛對哈瑪斯模稜兩可 宣布斷絕往來