空軍松指部淪陷 地勤少校遭共諜吸收交軍機被起訴

鄭姓少校遭逮捕後被檢方聲押獲准，被高雄高分檢起訴。（本報資料照片）

負責台灣空軍行政專機勤務的空軍松山基地指揮部鄭姓少校，疑被劉姓退役上校吸收，涉嫌交付機密文件換取報酬，高雄高分檢指揮調查局等單位，今年8月發動搜索，檢方複訊後認聲押鄭男獲准，依違反國家機密保護法等罪將鄭男起訴。

此案以劉姓空軍退役上校為首，劉男2013年退伍後，到大陸經商，被吸收為共諜，他接受陸方指示，在台成立空殼公司，陸方發給的報酬，都轉匯至空殼公司帳戶，再由劉統籌運用。

劉退伍前官拜上校，透過服役時的人脈，拉攏現役國軍軍官，若有軍官提交國軍相關資料，劉就會給予3萬（台幣，下同）至10萬不等報酬。

組織發展8年來，至少有6名現役陸、海、空軍官被他吸收，劉從中獲利上百萬，劉男及3名現役軍官，被檢方訊後聲押禁見獲准，其餘3人因洩密未遂，訊後以10萬至20萬交保。

高雄高分檢今年4月偵結，依違反國家機密保護法等罪，起訴涉案劉姓退役上校等7人。

原以為案件告一段落，又在查獲資料中，發現松指部鄭姓少校涉嫌交付軍機給劉男，8月中發動搜索，因鄭男否認犯行，檢方訊後聲押禁見獲准，全案偵結，追加起訴，移審至高雄高分院審理