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台交通部長坦言：陸客團今年不會來 要看明年

記者周彥妤／台北17日電
交通部長王國材坦言陸客團「今年應該都不會進來」，圖為往年台北101大樓內隨處可見大陸觀光團。(本報資料照片)
交通部長王國材坦言陸客團「今年應該都不會進來」，圖為往年台北101大樓內隨處可見大陸觀光團。(本報資料照片)

兩岸觀光目前僅小幅度開放第三類陸客申請赴台，兩岸團客旅遊卻仍未開放，觀光業者無不企盼開放大陸團客來台，但交通部長王國材昨首度坦言，「今年應該都不會進來，要看明年」，等同宣告今年百萬人次陸客來台的目標跳票。觀光業者表示，仍盼能開放台灣團客赴陸觀光，並與陸客團來台一事脫勾，否則只好「等選舉後再說」。

中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽表示，政府把台灣團客赴陸、陸客團來台綁在一塊，但觀光業者認為應脫勾，畢竟陸客來台觀光產值每年台幣3000至4000億元，疫情前占入境旅客三分之一市場，對經營影響至為關鍵。就看明年總統大選後，兩岸政府局勢不要那麼緊張，進而有重啟契機。

「只好等選舉後再說，現在再多爭辯，意義也不大」。旅行商業同業公會聯合會理事長蕭博仁像早已預見結果般地說，交通部多次與業者溝通表達要雙向互惠，但旅遊業仍盼能開放台灣團客赴陸觀光，希望年底前有轉圜餘地。

新冠疫情後，交通部觀光署定出年底迎接600萬人次國際觀光客目標，其中100萬人次為陸客。國民黨立委傅崐萁昨在立法院質詢，詢問大陸團客何時能來台，王國材表示，經私下了解，今年應該都不會進來，要看明年。

傅崐萁指出，疫後民眾拚命往國外跑，台灣旅遊跌幅逾兩成，他希望王國材向行政院反映，積極處理兩岸團客來台的事情，若對此拿不出解決辦法，也要有因應對策。王國材回應，台方已積極處理，釋出善意，但陸方仍無回應；希望陸方開放他們的團客進來，否則若台灣團客到大陸，大陸團客卻不來台灣，對台灣觀光旅宿業影響甚巨。

觀光 疫情 國民黨

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