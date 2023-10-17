憂陸報復？韓起訴助台造艦業者路透指南韓去年起訴至少3家國防承包商 罪名為助台發展潛艦違反貿易法

蔡英文總統日前主持潛艦國造原型艦「海鯤艦」命名暨下水典禮。（路透）

路透取得警方資料並引述知情人士報導，南韓 政府去年起訴技高策略公司（SI Innotec）在內至少三家南韓國防承包商，罪名是協助台灣發展潛艦計畫違反貿易法，但真正理由是擔心遭到中國大陸經濟報復。

南韓警方2022年2月17日向法官提交陳述書，要求逮捕SI Innotec執行董事朴末植（Park Mal-Sik，音譯）。陳述書指出，南韓2016年因決定部署美國的終端高空飛彈防禦系統（THAAD，簡稱薩德）而遭到北京 全面制裁，2017年才撤銷制裁，當局擔心再度遭到報復。

陳述書中指出，SI Innotec向台灣提供潛艦製造設備的交易，直接影響南韓整體安全。經徵詢南韓的軍售監管部門後，警方「憂心再度爆發類似部署薩德的危機，像是遭到經濟報復」。

依據陳述書，南韓防衛事業廳（DAPA）向一家未具名的承包商表明對台灣出口抱持疑慮，對這類許可採取「非常謹慎的立場」。

知情人士透露，法官基於朴氏有逃亡滅證之虞，於2022年2月28日下令逮捕他。SI Innotec去年8月也被罰款，朴氏則獲得緩刑判決，SI Innotec和朴氏都否認涉及不法，並已提出上訴。

另兩家據稱向台灣提供支援的南韓公司也在11月被指控違反貿易法，其中一家公司執行長還被指控涉嫌工業間諜活動。這兩家南韓公司分別是金河股份有限公司（Keumha Naval Technology，KHNT）和S2&K。

路透報導，知情人士透露，南韓外交部「完全反對KHNT和台灣合作，並向南韓防衛事業廳表明反對立場」。

警方的陳述書指出，有幾家擁有潛艦專業的業者不願協助台灣，因為已考慮到「對經濟造成的風險大於效益」，包括面臨出口可能遭到中國制裁的風險。

台灣從退役的南韓海軍軍官汲取專業知識，其中包括SI Innotec和KHNT的經理人員，他們到海外工作並不需要南韓國防部 許可。

法院提出的合約文件顯示，SI Innotec於2019年和台船簽約，提供並且安裝價值1200萬美元的焊接和組裝設備，用於製造潛艦壓力艙。

報導說，SI Innotec表示，這些設備並非純供軍事用途，也沒有涉及敏感技術。SI Innotec表示，應台船要求，合約中將這些設備的主要用途列為風力發電，「對於雙重用途設備合約以工業用途簽署是『慣例』，不會揭示軍事用途」。

據報導，兩位知情人士透露，SI Innotec執行長朴武植並未被起訴，目前仍在台灣協助潛艦案。