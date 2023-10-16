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賴清德提兩岸對話 「平等尊嚴下對談合作」

台灣新聞組／高雄16日電
民進黨總統參選人賴清德（右前）15日到高雄旗美地區拜票，受到支持者熱情回應。（記者蔡世偉／攝影）
民進黨總統參選人賴清德（右前）15日到高雄旗美地區拜票，受到支持者熱情回應。（記者蔡世偉／攝影）

民進黨總統參選人賴清德昨到高雄陪同黨籍立委參選人到寺廟參香造勢，賴清德說，兩岸問題不是國共內戰的延續，而是國際問題；如果對岸願意平等有尊嚴地對待台灣，願意坐下來對談合作，共謀兩岸人民福祉。

賴清德表示，若當選要延續蔡英文總統的福利政策，推動幼兒照顧2.0、長照3.0等政策。至於兩岸關係，賴清德說，對岸要求在「九二共識」下進行談判，並推行一國兩制，「這樣台灣不就失去主權了？」浪費前人為民主自由所付出的努力，他也引用1951年西藏與中共簽署的和平協議為例，「和平協議要是有用，西藏不會這麼慘。」

台灣生殖醫學專家、醫師鄭智仁昨下午舉辦慈善音樂會，賴清德受邀參加，細數和鄭認識的過程，回憶1996年參選國民大會代表，鄭為此創作「啄木鳥之歌」，以啄木鳥專啄壞蟲的角色，勉勵賴從政秉持清廉，賴唱起啄木鳥之歌，自詡為政治圈啄木鳥，專啄「壞蟲」，例如在台南市長任內拒絕市議會的小型工程款，對抗賄選議長，堅定對抗黑金。

賴清德說，台灣現在面臨外在威脅，過去台灣社會團結對抗專制的國民黨，現在民主化對抗外來威脅。

賴清德昨並出席與立委趙天麟的聯合競總成立大會，賴說，此次大選牽涉到台灣未來前途、子孫幸福，甚至影響到印太地區和平與穩定，「團結很重要，立委過半很重要」，籲支持者「高雄一定要大贏。」

賴清德 醫學 國民黨

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