賴清德提兩岸對話 「平等尊嚴下對談合作」

民進黨總統參選人賴清德（右前）15日到高雄旗美地區拜票，受到支持者熱情回應。（記者蔡世偉／攝影）

民進黨總統參選人賴清德 昨到高雄陪同黨籍立委參選人到寺廟參香造勢，賴清德說，兩岸問題不是國共內戰的延續，而是國際問題；如果對岸願意平等有尊嚴地對待台灣，願意坐下來對談合作，共謀兩岸人民福祉。

賴清德表示，若當選要延續蔡英文總統的福利政策，推動幼兒照顧2.0、長照3.0等政策。至於兩岸關係，賴清德說，對岸要求在「九二共識」下進行談判，並推行一國兩制，「這樣台灣不就失去主權了？」浪費前人為民主自由所付出的努力，他也引用1951年西藏與中共簽署的和平協議為例，「和平協議要是有用，西藏不會這麼慘。」

台灣生殖醫學 專家、醫師鄭智仁昨下午舉辦慈善音樂會，賴清德受邀參加，細數和鄭認識的過程，回憶1996年參選國民大會代表，鄭為此創作「啄木鳥之歌」，以啄木鳥專啄壞蟲的角色，勉勵賴從政秉持清廉，賴唱起啄木鳥之歌，自詡為政治圈啄木鳥，專啄「壞蟲」，例如在台南市長任內拒絕市議會的小型工程款，對抗賄選議長，堅定對抗黑金。

賴清德說，台灣現在面臨外在威脅，過去台灣社會團結對抗專制的國民黨 ，現在民主化對抗外來威脅。

賴清德昨並出席與立委趙天麟的聯合競總成立大會，賴說，此次大選牽涉到台灣未來前途、子孫幸福，甚至影響到印太地區和平與穩定，「團結很重要，立委過半很重要」，籲支持者「高雄一定要大贏。」