馬英九率學子訪紐約、華府 蕭美琴將晚宴雙橡園

前總統馬英九。(本報資料照片)

前總統馬英九 15日率馬英九基金會「大九學堂」學子訪問美國紐約與華府 ，除了在紐約大學發表專題演講外，也將率學生與紐約「美中關係全國委員會」、華府的「布魯金斯基金會」和「傳統基金會」等智庫學者座談。訪問華府期間，馬英九將接受駐美代表蕭美琴宴請，於雙橡園舉行全團晚宴，並與美東僑胞會晤。

馬英九辦公室表示，值此世界局勢多變，兩岸關係緊張時刻，馬英九期許「大九學堂」學員能在此行訪問中，更深刻體會台灣在美陸台三邊關係中的特殊處境，以及表達台灣年輕人對堅持台海和平的視野觀點。

馬辦指出，馬英九此行將與美國最有影響力的華人組織之一、被視為美國華裔人士與美方溝通重要平台的團體「百人會」會晤並餐敘，同時也帶領學子參訪在美最重要的華文媒體「世界日報」，更深刻了解美國、中國大陸與台灣人士在美交流情形。

馬英九3日才率「大九學堂」30名學員訪問新加坡 ，出席「亞洲前瞻峰會」擔任與談人，也率學子參訪新加坡重要建設，並與李光耀公共政策學院交流。

馬辦表示，馬英九卸任後，最重要的使命與任務是培育台灣年輕人，認識台灣歷史，認同中華民國，同時也能接軌世界。馬英九今年已率「大九學堂」學員訪問中國大陸、英國、愛爾蘭，未來也將持續推動類似活動，帶著學子走訪世界各地，讓世界聽到台灣年輕人真實的聲音。