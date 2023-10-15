我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約布魯克林色魔 3天內犯下3起性侵案

「穆斯林都得死」伊州房東刺殺6歲巴勒斯坦裔男童 狠捅26刀

馬英九率學子訪紐約、華府 蕭美琴將晚宴雙橡園

記者鄭媁／台北16日電
前總統馬英九。(本報資料照片)
前總統馬英九。(本報資料照片)

前總統馬英九15日率馬英九基金會「大九學堂」學子訪問美國紐約與華府，除了在紐約大學發表專題演講外，也將率學生與紐約「美中關係全國委員會」、華府的「布魯金斯基金會」和「傳統基金會」等智庫學者座談。訪問華府期間，馬英九將接受駐美代表蕭美琴宴請，於雙橡園舉行全團晚宴，並與美東僑胞會晤。

馬英九辦公室表示，值此世界局勢多變，兩岸關係緊張時刻，馬英九期許「大九學堂」學員能在此行訪問中，更深刻體會台灣在美陸台三邊關係中的特殊處境，以及表達台灣年輕人對堅持台海和平的視野觀點。

馬辦指出，馬英九此行將與美國最有影響力的華人組織之一、被視為美國華裔人士與美方溝通重要平台的團體「百人會」會晤並餐敘，同時也帶領學子參訪在美最重要的華文媒體「世界日報」，更深刻了解美國、中國大陸與台灣人士在美交流情形。

馬英九3日才率「大九學堂」30名學員訪問新加坡，出席「亞洲前瞻峰會」擔任與談人，也率學子參訪新加坡重要建設，並與李光耀公共政策學院交流。

馬辦表示，馬英九卸任後，最重要的使命與任務是培育台灣年輕人，認識台灣歷史，認同中華民國，同時也能接軌世界。馬英九今年已率「大九學堂」學員訪問中國大陸、英國、愛爾蘭，未來也將持續推動類似活動，帶著學子走訪世界各地，讓世界聽到台灣年輕人真實的聲音。

馬英九 華府 新加坡

上一則

柯文哲嗆侯友宜「讓你也選不上」 金溥聰：怎麼說翻臉就翻臉

延伸閱讀

馬英九今率大九學堂學子訪美 蕭美琴將於雙橡園宴請

馬英九今率大九學堂學子訪美 蕭美琴將於雙橡園宴請
批蔡英文繞彎偷渡搞台獨 馬英九：拒為台灣國慶日背書

批蔡英文繞彎偷渡搞台獨 馬英九：拒為台灣國慶日背書
返台任賴清德副手？蕭美琴：持續投入台美關係

返台任賴清德副手？蕭美琴：持續投入台美關係
賴清德喊把蕭美琴送進總統府 綠委：深獲民眾信任認同

賴清德喊把蕭美琴送進總統府 綠委：深獲民眾信任認同

熱門新聞

為籌畫軍事反攻大陸，蔣中正（左）在1965年花了一整年時間試圖遊說美方支持，甚至出動妻子宋美齡（中）與兒子蔣經國（右）。(翻攝自蔣中正先生年譜長編)

「終身不忘情」 蔣中正日記自述戀癡李子青

2023-10-14 02:30
台積電創辦人張忠謀14日偕同夫人張淑芬參與台積電運動會。(記者李孟珊／攝影)

92歲張忠謀聊養生 50歲後要保持「這項」好習慣

2023-10-14 02:04
自8日以來，以色列對加薩發動報復性攻擊，誓言將哈瑪斯夷為平地，到處屍體橫陳。（Getty Images)

滯以台人向外交部求助遭冷回 學者聲援「拒絕巨嬰」

2023-10-11 18:17
施明德。(本報系資料照)

「我是巴勒斯坦人，我哭泣」 施明德：現在是表態時刻

2023-10-15 15:54
國慶焰火今晚提早20分鐘施放，中市府表示，因為蔡總統等人致詞太簡短，說完就啟動焰火。記者黃仲裕／攝影

雙十國慶焰火提早20分鐘施放被罵翻 原因是…

2023-10-10 15:56
周玉蔻。(本報資料照片)

罵趙少康家暴拋妻棄子、不認骨血 名嘴周玉蔻判賠220萬台幣

2023-10-10 23:38

超人氣

更多 >
非裔女疑故意撞入亞洲餐廳 現場失火、一片狼藉

非裔女疑故意撞入亞洲餐廳 現場失火、一片狼藉
以色列麥當勞免費供以軍數千份餐點 面臨抵制潮

以色列麥當勞免費供以軍數千份餐點 面臨抵制潮
情感攻陷+仿冒平台…紐約法拉盛華女遇殺豬盤 被騙20萬

情感攻陷+仿冒平台…紐約法拉盛華女遇殺豬盤 被騙20萬
張忠謀：半導體已無全球化 台灣2、30年後恐無優勢 跟國家政策有關

張忠謀：半導體已無全球化 台灣2、30年後恐無優勢 跟國家政策有關
以色列驗屍官檢驗1300遺體：許多人生前遭酷刑、性侵

以色列驗屍官檢驗1300遺體：許多人生前遭酷刑、性侵