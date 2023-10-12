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美媒：台灣國造潛艦搭美製魚雷 解放軍新夢魘

中央社／華盛頓11日報導
圖為「海鯤」軍艦日前舉行下水典禮。（本報資料照片）
圖為「海鯤」軍艦日前舉行下水典禮。（本報資料照片）

台灣日前公布首艘國造潛艦「海鯤」艦，是增強台灣海軍戰力的重要一步。專家指出，海鯤艦能配備美製Mk-48重型魚雷，讓台灣有能力直接威脅中國海軍。

美國「財經內幕」（Business Insider）報導，海鯤艦可配備能將船隻攔腰打斷的重型魚雷，是一項真正引人注目的功能。配備這種武器的台灣潛艦可直接對中國構成新挑戰。

退役美國海軍潛艦指揮官、智庫新美國安全中心（CNAS）兼任高級研究員的許卡特（Tom Shugart）表示，納入Mk-48型魚雷對台灣來說是一大升級，「能在近乎無預警的情況下出擊，且這種魚雷的設計就是用來將船艦攔腰打成兩半」。

台灣首艘國造柴電潛艦海鯤艦9月28日在高雄台船廠區舉行下水典禮，是台灣自製防禦潛艦（IDS）計畫的首艦，也是台灣政府的優先要務。

台灣目前擁有2艘1980年代荷蘭製潛艦，以及2艘年代更久遠的美國潛艦，2艘美製潛艦均是於1940年代服役，於1970年代初移交台灣。海鯤艦較這4艘有顯著進步，是台灣水下戰力的升級。

退役美國海軍軍官、智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）國防專家克拉克（Bryan Clark）告訴財經內幕：「台灣基本上必須靠本土技術來達成。」還說海鯤艦僅費時6年做出，做到相當於別的國家耗費數十年的成就。

美國對台灣國造新潛艦的支持至少可追溯至2018年4月、時任總統川普批准向台灣輸出武器技術時。當時台灣採購46枚Mk-48的Mod 6型先進重型魚雷，預計2028年底前交付。消息人士今年稍早透露，這批魚雷可望提前至2025年底前交付。

「財經內幕」還指稱，Mk-48重型魚雷不會是海鯤艦的唯一強大武器，因為只需對艦上美製火控系統稍加修改，海鯤艦就可搭載潛射魚叉反艦飛彈，還能從魚雷管發射戰斧巡弋飛彈。

報導稱台灣國造潛艦專案小組召集人黃曙光透露，海鯤艦後續型號將為搭載反艦飛彈敞開大門。

川普

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