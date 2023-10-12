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共機擾台每月增逾百架次 國台辦：和平分裂是癡心妄想

台灣新聞組／台北12日電
圖為F-16V戰機（左）監控解放軍轟六機。 (圖：國防部提供)
圖為F-16V戰機（左）監控解放軍轟六機。 (圖：國防部提供)

國防部昨天表示，中共軍事擴張已嚴重威脅台海及周邊區域安全，跟去年相比，共機擾台次數由每月平均約280餘架次，增加到今年每月約380餘架次，台海緊張情勢升高。根據國防部統計，亦即今年共機擾台比去年平均每月增加百餘架次。

國防部今天將在立法院外交及國防委員會業務報告，畫面內容提及，中共軍事擴張已嚴重威脅台海及周邊區域安全，今年共機擾台次數比去年增加；面對共軍升高台海緊張情勢，國軍積極運用各項情監偵手段，監控共軍動態，先期預置兵力，妥適應處。

國防部表示，共軍機艦昨天中午開始大批出海，自12時30分起，陸續偵獲中共殲10戰機、殲16戰機、蘇愷30戰機、運8、運9、空警500及無人機等各型機出海活動，其中12架次逾越海峽中線及其延伸線，進入台西南空域，配合共艦執行聯合戰備警巡；國軍則運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並且檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

另外，蔡英文總統10日發表國慶講話表示，願與北京當局發展雙方可接受的互動基礎及和平共存之道。大陸國台辦發言人陳斌華昨日回應重申，「九二共識」是兩岸對話協商的共同政治基礎，批評民進黨當局一邊空談和平、互動對話，一邊頑固堅持台獨立場，這種兩面手法騙不了世人，搞「和平分裂」更是癡心妄想。

陳斌華強調，「台獨」與台海和平水火不容，是台海地區和平穩定的最大威脅，只有回到體現「一個中國原則」的「九二共識」，兩岸關係才能重回和平發展正確軌道，台海和平穩定才有實際保障。

對於民進黨主席賴清德日前表示，明年大選是「民主與專制獨裁」的選擇。陳斌華反批，搞台獨分裂違背兩岸同胞共同意志，嚴重損害兩岸同胞利益，只會把台灣推向危險境地；他並稱「『台獨金孫』只會禍害台灣子孫」。

共軍 國防部 中共

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