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新聞評論／倚美仗日、攻訐在野 賴清德如何避戰？

聯合報社論

民進黨總統參選人賴清德日前接受日本放送協會（ＮＨＫ）及《讀賣新聞》專訪，廣泛談及台日交流、兩岸現狀和區域合作等議題。賴清德和日本政壇交往密切，去年日本前首相安倍晉三遇刺，他更以摯友身分參加家祭，可見其對日人脈深厚。他的對日主張國人並不陌生，但賴清德這次接受日媒專訪談話，仍洩漏了一些值得深究的問題。

賴清德宣示，將透過加深台日民間、經貿、淨零及安全的連結，展開全方面的合作。賴清德首先強調加強兩國人民交流，希望台日旅遊盡快恢復疫前水準。但眼前的事實卻是：台灣旅客疫後大量赴日旅遊，而日客來台卻明顯稀少。日客赴韓人數已達疫前水準，到東南亞也恢復約七成到八成，唯獨來台僅及疫前一半。箇中原因值得深入探討，只是片面期待日客來台，真相總是令人尷尬。

這種單向期待，也表現在賴清德寄望「台灣有事，美日來援」。日媒關切賴清德如何穩定台海，他避免直接引述安倍的「台灣有事就是日本有事」談話，轉個彎強調若台灣被中國入侵，台海成為中國內海，必然對日本構成威脅，因此期待台日安全合作。

事實上，日本人關注「台灣有事」，卻不希望「日本有事」。日本民調顯示，日本人高度擔心中國攻打台灣，但同樣高度擔憂日本捲入，絕大多數人反對自衛隊軍事介入。日本更關切的是，台灣有事，日人如何撤離。相形之下，侯友宜訪日時提出的「三安」承諾：「台海安定、台灣安全、日本安心」，主張兩岸對話，避免衝突，更能安日本人的心。

當然，賴清德也表示希望兩岸對話。他早就說不想和中國成為敵人，可以做朋友；他甚至可跟習近平一起吃蝦仁飯，喝全糖珍珠奶茶；然而，陸方冷回「不要講賴皮話，自討沒趣」。賴清德還向日媒介紹他的「民主和平四大支柱」，要在對等尊嚴前提下兩岸交流合作，但連日媒都明白指出中方對賴清德的台獨疑慮，因此這四根「民主和平支柱」，恐怕仍未能清楚回應日方的問題所在。

賴清德強調，他所有努力，都在避免戰爭。歸納其避戰之道，主要有二：一是洗獨去獨，二是國際團結，威懾中國。他否認是台獨金孫，也透過美國媒體宣布沒有台獨路徑，又向日媒重申台灣不須宣布獨立。但賴清德知道，中共對他的台獨定性不是他自己洗獨消獨所能改變，因此他的避戰之道強調國際團結，主要是倚美仗日。

然而，賴清德的避戰之道，不是從拒獨弭兵著手，也非談台灣如何正確應對中共、兩岸如何維持和平著眼，而是拉幫結夥，仗勢美日，威嚇中國。如果賴清德本身立場就是引戰源頭，國際只會把他看作麻煩製造者，如何能期待美日為台灣強出頭？這一點始終是賴清德的軟肋，只有他自己才能釋眾人之疑。

再者，賴清德要團結國際力量，須先團結國內力量；一味抹紅扣帽、扭曲在野黨，不可能達到團結的目的。賴清德指稱在野黨，接受九二共識和推動兩岸談判是放棄主權；但他不顧中華民國憲法仍是一中憲法，卻想選中華民國總統，豈不矛盾？前總統馬英九主張九二共識，兩岸因此簽署23項協議，台灣至今受惠，民進黨還喊話不要中止ECFA。而馬習會把兩岸關係推向歷史高點，若國民黨推動兩岸談判是放棄主權，在馬習會後，蔡英文當的是哪國總統？賴清德選的又是哪國總統？這種汙名和扭曲，只會傷害國家團結、撕裂社會，把兩岸距離推得更遠。難道，這正是賴清德的目的？

賴清德 日本 中華民國

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