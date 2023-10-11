國台辦：愈來愈多台灣民眾認識到「台獨」意味戰爭

國台辦發言人陳斌華認為，越來越多台灣民眾認識到，「台獨」即意味著戰爭。(記者陳政錄／攝影）

本報系日前發布「年度兩岸關係大調查」，民眾認為台灣獨立是兩岸關係的最大變數，擔心台獨比例上升，中國大陸國台辦發言人陳斌華11日解讀稱，愈來愈多台灣民眾認識到，「台獨」即意味著戰爭。

國台辦11日召開例行記者會，有媒體就本報系「年度兩岸關係大調查」民調顯示，台灣民眾擔心「台獨」和民進黨 繼續「執政」的比例上升進行提問。

陳斌華還說，民進黨當局和「台獨」勢力不僅成為台海地區和平穩定的麻煩製造者，也成為台灣民眾和平安寧生活的最大破壞者。

另，就新加坡 總理李顯龍表示，要把「一個中國」的問題看成所謂「民主與專制」的對壘，並示警可能導致誤判或意外。陳斌華說，「一個中國原則」是國際社會普遍共識，我們對國際社會理解並支持中國人民反對「台獨」、爭取完成國家統一的正義事業，表示讚賞。

陳斌華還抨擊，民進黨大搞綠色恐怖，打壓迫害異己，在國際上欺騙輿論、招搖撞騙，有何資格談「民主」？ 有人蓄意編造所謂「民主與專制」的偽命題，目的是企圖掩蓋台灣面臨和平與戰爭的抉擇，騙取選票。 這種老把戲早已路人皆知，不會得逞。

在同場記者會上，陳斌華還對國安局長蔡明彥說，美國有三個理由不能放棄台灣，以及「去中國化」等做出回應。他說，民進黨有關說辭充分揭露其謀「獨」心虛膽寒，企圖借外人撐腰壯膽。甘當棋子必成「棄子」，這是定論。

陳斌華抨擊，從伊拉克、阿富汗 到利比亞，美國都為一己之私在各處煽風點火，見勢不妙就一撤了之，把爛攤子甩給別人。 相信這些例子會讓越來越多台灣同胞認知到「『台獨』是絕路、外人靠不住」。

他說，民進黨、台獨勢力為謀求台獨分裂，處心積慮搞「去中國化」，只會讓台灣同胞在精神上、文化上成為無源之水無本之木，也只會破壞兩岸 同胞感情，加劇兩岸敵意對立。