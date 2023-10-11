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陸貿易壁壘調查延長 衝擊台加入CPTPP

記者黃雅慧／台北11日電
中國大陸商務部延長對台貿易壁壘調查至明年1月12日，也是台灣總統大選前一日，符合學界普遍預期。（網路照片）
中國大陸商務部延長對台貿易壁壘調查至明年1月12日，也是台灣總統大選前一日，符合學界普遍預期。（網路照片）

中國大陸商務部延長對台貿易壁壘調查至明年1月12日，也是總統大選前一日，符合學界普遍預期，關鍵端看期間台灣如何反應，而如與大陸貿易不平等無法解決，除「兩岸經濟合作架構協議」（ECFA）關稅優惠有危機外，經濟部希望加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），恐怕也充滿艱辛。

學者推演陸方採取反制最壞的情況可能是擴大台灣禁止進口的項目。長遠來看，大陸學者指出，當兩岸貿易進入到摩擦期，除對台灣加入任何區域經濟都不利之外，台灣經濟有極大機率步入低迷。意味最壞狀況的經貿損失，會遠超出終止ECFA早收清單的205億美元。

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳表示，如果大陸對ECFA早收清單部分進行動作，重新加徵關稅，這影響較小；如果採取報復性或禁止進口的影響比較大。

中國文化大學全球商務學位學程兼任副教授杜震華認為，如果陸方以2509項產品反向禁止台灣出口大陸，台灣整體產業都會相當有感，失業率也會增加，特別傳統產業。「但這一步不會在選前發生，比較可能在選後，特別是綠營當選」。當然，也會影響到台灣加入CPTPP的計畫。

杜震華說，對陸貿易壁壘問題不解決，檯面上疾呼加入CPTPP將更困難，「如果真有心進入CPTPP，跟大陸貿易自由化是讓我們早點做調適，讓我們真正進入的時候衝擊會比較小」，「台灣要入CPTPP，怎麼不跟另個會員大陸進行自由貿易？」杜震華提醒，「這剛好給台灣一個機會，一箭雙鵰」一方面解決跟大陸貿易關係，使其制度化、自由化；一方面加速進入CPTPP進程，讓既有成員看到台灣動作，並促使其他成員跟台諮商。

北京聯合大學台灣研究院副教授周小柯此前分析，如果大陸被迫採取適當反制措施，意味兩岸貿易恐進入摩擦期，將面臨更多不確定性，加劇台灣在亞太區域經濟整合進程中被邊緣化程度。

關稅 北京 商務部

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