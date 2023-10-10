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陸學者：台配合美查華為 恐影響貿易壁壘調查結果

特派記者陳政錄／北京10日電

中國大陸商務部昨宣布延長對台貿易壁壘調查期限至明年1月12日，時間敏感引發關注。但有大陸學者認為，這與台灣方面不配合，及調查範圍較大有關，政治關聯性不大。還有大陸學者示警，台灣對協助華為的四家台資企業啟動調查，配合美國（對陸）脫鉤斷鏈，這是拿兩岸經貿關係前景「開玩笑」，可能會影響調查結果。

廈門大學台灣研究中心教授唐永紅受訪指出，從大陸官方訊息看，應仍聚焦在貿易、經濟技術層面問題，無明顯政治用意 ，大陸商務部表示「鑑於本案情況複雜」，這是由於調查涵蓋超過250個項目，確實需要時間，跟台灣選舉關聯性不大。他說，隨原先10月12日期限將近，及台灣當局不配合，加大陸方取證難度，此時宣布延長也很合理。

至於陸方是否向台灣發出訊息，唐永紅直言，台灣對自大陸進口產品採取歧視性的貿易壁壘行為已行之有年，既有損大陸出口的利益，也有損台灣企業與民眾的利益，但台灣當局一直都不積極處理，相信若大陸不採取反制，「台當局是不會動的」，因此也談不上有什麼期望。

上海東亞研究所助理所長包承柯提到，台灣近期對協助華為的四家台資企業進行調查，又是新的問題點。華為正積極突破美國科技封鎖，可能也有台灣企業的參與，如果民進黨要以此為理由，配合美國搞脫鉤斷鏈，那麼很可能是拿兩岸經貿關係作為代價來開玩笑，需要嚴肅對待。

包承柯說，台灣長期限制大陸進口產品，這些既有問題如何平衡，加上上述的新問題，都會對調查結果造成影響。目前看，陸方採取的措施中，涉及ECFA對台關稅優惠的中止，可能性是存在的。

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